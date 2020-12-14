衛生處方：病毒性腸胃炎 天氣轉冷易中招

補水防脫水 忌喝高糖飲品

病毒性腸胃炎主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛，徵狀通常在染病後1至2天出現。視乎病毒類別，病徵可持續1至10天。病毒性腸胃炎對多數人而言並不嚴重，然而幼童染上輪狀病毒腸胃炎，嚴重可致脫水。

治療方面，主要是補充水分，防止脫水。但留意，高糖分飲品可能令徵狀加劇，應避免飲用。抗生素對病毒感染並無療效，除非經醫生指示，否則不應自行使用。無論成人或小孩出現發燒、嘔吐或腹瀉等腸胃病徵，應及早向醫生求診及留在家中休息。

現時有供嬰兒口服預防輪狀病毒感染的疫苗，但諾如病毒暫時沒有疫苗預防。

1:49漂白水消毒污染範圍

市民應採取一般預防腸胃炎的措施，保持良好個人、食物及環境衛生，當中保持雙手清潔尤其重要。同時，家長應該經常提醒並協助孩子保持良好衛生習慣。處理食物前、進食前、如廁後和換尿片後都要用梘液徹底清潔雙手。食物要徹底煮熟，尤其是貝殼類海產。此外，要時刻保持室內空氣流通。如廁時要注重衛生，將廁板蓋上才冲廁，以免散播病菌。

嘔吐物、糞便、受污染地方和物件應妥善清理，首先安排其他人遠離污物和被污染地方，清理過程中，須戴上手套及口罩，如嘔吐時附近有未覆蓋好食物，應丟棄所有食物。用即棄紙巾或抹布由外至內抹去污穢物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即1份含5.25%次氯酸鈉家用漂白水加入49份清水）清洗及消毒。要擴大清潔範圍，最好消毒污物溢出邊緣起兩米範圍，尤其是經常接觸的地方，如門柄、扶手等。讓漂白水在污染範圍停留15至30分鐘，再用清水清洗抹乾，金屬面可用70%酒精消毒。完成消毒後，必須把清潔用具浸泡在1比49稀釋家用漂白水內30分鐘，然後徹底冲洗並自然風乾後才可再次使用。所有清理工作完畢後，必須徹底洗手。

想了解更多資訊，可瀏覽衛生署網頁︰

chp.gov.hk/tc/features/42244.html

文：李榮森

（衛生署健康促進處醫生）