醫學滿東華：腦血管造影 快速尋病因撿命

何女士68歲，患有心律不正。一天早上睡醒後不久，右臂和右腿突然乏力至癱瘓，右邊面部下垂。送到急症室，醫生診斷為中風，懷疑腦內腦大動脈阻塞。醫生安排電腦掃描血管造影檢查，證實大腦動脈栓塞。何女士在中風發生4小時內接受緊急介入性治療，清除血塊以紓緩栓塞，因而大大減少腦部受損範圍，減低身體功能的喪失。

X光掃描 顯示腦內病變

電腦掃描腦血管造影檢查是什麼？它是一種醫學掃描技術，利用X光掃描頭部以觀察腦內血管，有需要更可覆蓋至頸部血管。從上述病例可見，腦部電腦掃描血管造影檢查能以非介入方法，迅速地顯示腦內病變。

在某些情况下，如中風、急性腦出血、休克、長期或嚴重頭痛等，當醫生懷疑病人腦內血管出現病變，會建議做電腦掃描腦血管造影檢查。常見情况包括：

．衰老、長期病患（如肥胖、糖尿病、血壓高）和不良生活習慣（如吸煙）會加劇動脈粥樣硬化，導致慢性血管狹窄或阻塞以致中風

．心房顫動會影響心臟血液循環，形成血塊，血塊一旦走到腦血管內便會導致栓塞

．腦或頸椎動脈剝離可導致突發性血管狹窄或阻塞

毋須插管 非介入性風險低

電腦掃描血管造影可評估腦動脈阻塞的位置和嚴重程度，亦可診斷動脈瘤（動脈壁內囊腫，內裏充滿血液）和血管畸形，這些往往是導致腦出血的原因。由於它屬於非介入性檢查，適用於手術前評估和定期監測血管異常（例如動脈瘤有否變大）。另外，若於磁力共振腦掃描發現有血管異常，電腦掃描腦血管造影能更有效確認病變，因為後者的影像更清晰。

電腦掃描腦血管造影於近10多年變得普及。過往，醫生需要利用導管腦血管造影術（亦稱數碼減影血管造影），在腹股溝或前臂大動脈開一個小洞口，插入導管導航到大腦，通過導管注射顯影劑，配合X光構成血管影像。導管造影術能製造出解像度高而又清晰的血管影像，但它是介入性檢查（相等於一個小手術），不但比電腦掃描血管造影耗時，更有中風、動脈損傷剝離和假性動脈瘤的風險。相比之下，電腦掃描血管造影的風險和成本較低，更簡單快捷，因此非常適用於緊急情况、初步檢查或定期監測血管異常。另一個優勝之處，就是能在同一個檢查內監察血管以外的異常，如大腦或頸部軟組織。可是，電腦掃描腦血管造影也有限制，它無法提供動態血流的資料；在某些情况下仍需要導管腦血管造影術來作深入診斷，例如血管畸形、動脈嚴重狹窄或阻塞等。

電腦掃描腦血管造影是如何檢查？

病人躺在掃描儀器的檢查牀上，保持靜止。技術員會在病人手臂靜脈上插管注入顯影劑，然後檢查牀會把病人送進掃描儀器環形通道內。顯影劑於注射後約2至30秒，會集中在腦動脈中，這時候開始掃描，掃描器用X光射線環繞頭部，產生多個斷層影像，再重組出二維及三維（2D+3D）影像，供放射科醫生分析。顯影劑能阻止X光穿透血管，影像裏呈現出白色區，讓血管構造清晰呈現。整個掃描過程需時約10分鐘。

輻射量小 致癌機率低

電腦掃描腦血管造影主要風險，包括顯影劑過敏、注射位置併發症（如發炎或造影劑外滲）和X光副作用。相比起腹部或肺部電腦掃描，腦部電腦掃描輻射量較低，約4毫西弗（millisievert），相等於暴露在自然輻射來源6至9個月或照40張肺部X光片，引致癌症機率低於二千分之一。

文：陳頌恩

（東華三院放射診斷科副顧問醫生）