一時強檢 一時撤離 居民心亂 防病毒入屋 見招拆招

葵盛西邨爆疫初期，政府只呼籲居民在獲知檢測結果前留在家中，至爆疫第12日才強制逗留該處多於2小時的人接受檢測；至於麗晶花園6座，當局先向居民發出強制檢測令，翌日再宣布撤離D單位全部住戶。

兩者處理方法為何不同？幾時強檢？撤定唔撤？當中有什麼準則？

可移除播毒風險 不宜撤居民

新冠疫情爆發以來，曾有不少大廈出現連環感染，有些需要將大批住客送入檢疫中心，有些只需接受病毒測試，何解？呼吸系統專科醫生梁子超解釋，在葵盛西邨個案，主要是同層局部的橫向傳播，未必與喉管有關；故安排居民留在家中，關門避免病毒飄進室內，並即時消毒環境。但年初青衣康美樓及上周麗晶花園情况有別，在不同樓層、相同座向單位出現確診者，懷疑屬直向傳播，病毒可能經渠道傳染，屬結構性風險，非一時三刻可消除；由於現場有不能被移除風險，需要將居民移到其他地方檢疫。

梁補充，若現場風險可被移除，便不應該移動居民，留在原地檢疫更好。因為移動居民都有風險，可能令負責運送人員在過程中染疫。考慮需不需要疏散檢疫時，應評估現場風險能否被移除。

勿長開大門 防走廊病毒入屋

葵盛西邨爆疫不排除是有限度空氣傳播，或透過接觸公共設施如升降機、扶手而感染。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，舊式公屋住戶或會改裝廁所排氣管，致病毒經糞渠及排氣管傳播。當受感染住戶排便時，假如喉管有滲漏或沒有蓋好廁板冲廁，加上開了抽氣扇，有可能將病毒霧化，飄到空氣中。如果開了大門加上走廊「扯風」，帶病毒的空氣就可以飄去另一戶人家。他提醒，近期天氣轉涼，大家都不開冷氣，較常打開門窗通風，建議疫情期間避免打開大門。

梁子超補充，舊式屋邨一般有長走廊，加上在走廊沒有太多位置通風，當有單位開門或通風窗，空氣會從室內飄出走廊，或從走廊飄進室內。若感染者在走廊咳嗽、打噴嚏，有可能將病毒留在走廊，再經空氣傳播。而居民常接觸的公共地方，如垃圾房、升降機按鈕、扶手等，亦有可能留下病毒，估計葵盛西邨8座5樓多宗感染個案，是因接觸環境而交叉感染。

「所有措施盡早做，全力出擊」

不過，雖然葵盛西邨不屬結構性問題，梁子超再三強調，評估現場風險十分重要，「如果疫情已擴散，所有措施應要盡早做，全力出擊」。愈早控制，疫情在短時間受控的成功率愈高。他感嘆，若政府在幾星期前已開始加強防疫措施，控制疫情所需時間有機會縮短，「大家還有機會過快樂聖誕，但現在，機會渺茫……錯過了控制的黃金機會，自然要花費更大力度才可將疫情全面控制」。

■葵盛西邨8座爆疫時序（截至12月12日）

11月28日 第一宗確診

11月29日 第二宗確診

11月30日 第三宗確診

12月4日 新增3宗確診，合共6宗

12月5日 新增1宗確診，合共7宗

12月6日 新增5宗確診，合共12宗；8座5樓出現群組爆發，涉及5個家庭，最大家庭群組同一單位4人染疫

12月7日 中午新增1宗確診，晚上5樓再增3宗，合共16宗；衛生署向5樓所有住戶發出檢疫令，安排入住檢疫中心

12月8日 再增2宗確診，合共18宗

12月9日 新增4宗確診，合共22宗；政府發出強制檢測令

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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