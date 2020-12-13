未來城市：海鮮舫、海洋公園以外 「躍動港島南」沒有說的……

歷史教授鍾寶賢：先聽水上人故事

「歷史敘述決定了你我的文化身分和價值取向，最終影響我們（作為個人和社群）的未來選擇和重要決策。」香港浸會大學歷史系教授鍾寶賢從2018年起領團隊研究鴨脷洲、香港仔、南丫島的漁業區，重組一條「水陸文物線」，她曾以上述的話介紹研究，並希望提出新角度理解香港歷史。對於「躍動港島南」大計，在華富邨長大的她說計劃中不少建議已在近年區議會文件中出現過，所以不覺突然，而她盼望南區的自然環境和社區文化能得到保育。「我認為要由拾遺開始，建議先聽聽區內水上人流傳下來的故事。」

政府宏觀整個區域的計劃提及「以海洋公園為核心，開拓連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線」，不過沒着墨南區各處的歷史如何扣連，而鍾寶賢團隊的研究則從英國人1817年描繪毗鄰港島華富邨的瀑布灣一幅畫開始，考究水上人與陸上人如何相遇交會，「南區的鴨脷洲、香港仔和南丫島區之間的一片水鄉，是一個歷史悠久的水上人匯聚處，坐艇繞一個圈或上岸走走，已眼界大開」。

廟宇、節誕 水陸人交會

她解釋文物線可有三個層次，「第一重故事可以是由廟宇和它的節誕儀式講起（如香港仔天后廟、鴨脷洲洪聖廟和它們的神誕巡遊）」。鴨脷洲洪聖廟（1773）是港島歷史最古老的廟宇之一，而香港仔天后廟普遍說法是由漁民籌錢興建，「但從天后廟捐獻碑文所見，捐建廟宇的實是陸上人，不少是舊香港仔大街的舖戶。停在香港仔灣頭的水上人，多會開船到索罟灣或蒲台島天后廟拜他們供奉的『阿媽』」。源自陸上人、水上人辦的誕會亦各有不同，「如每年香港仔天后廟的天后誕，誕會成員會抬着天后像沿香港仔、石排灣、田灣大街小路巡遊，以保地方平安。但是索罟灣的則不然，誕會成員不會抬『阿媽』巡街，反而會在廟前水域爬龍舟酬謝天后，娛人娛神。」

第二重故事是從英治時期的建築物去看，包括舊香港仔警署（1891）及華南總修院（1931，聖神修院前身）。聖神修院是培育天主教神父之地，外貌卻像個道觀，是由神父Dom Adalbert Gresnigt以四合院為藍本設計，他亦是九龍塘聖德肋撒堂設計者。教會落戶後，社區新舊文化共冶一爐，水上人拜的「家仙」像一般外形是傳統英雄、神仙或侍女，研究團隊卻發現有家仙像穿上西裝。鍾教授說，早在香港未開埠前已有英國人登岸到訪洪聖廟，以文字記下這間廟宇是港島上「最美建築物」之一，「百多年前洪聖廟內竟放置了兩個舶來花瓶，這點其實並不意外。因為香港仔與南丫島之間的『博寮海峽』，正是清朝廣州『一口通商』政策下，洋船駛向華南的必經水路」。不過在有趣的文化融合之外，也有互相抗衡時，據法定古蹟介紹，洪聖古廟前所立的「龍柱」，是為抵擋山丘上舊香港仔警署「虎地」的煞氣。

艇戶上樓漁光村、華富邨

第三重故事在魚市場、漁光村，二戰後港府開始規管漁業，管理水上流動人口，在船艇生活的人家逐漸上樓，「據口述資料稱，不少水上人遷上屋邨居住時，都把原放在船上的『家仙』，安放在香港仔土地／白虎壇（街坊稱為『滿天神佛』）側」。鍾寶賢說研究計劃會整理出跨水陸的文物保育建議書，「計劃進行近兩年，現仍在進行中，現階段正在搜尋水上人口述歷史，但這些水上人很多在上世紀六十年代起已『上了岸』，成為『陸上人』和公共屋邨的『村民』，散落在漁光村、華富邨等屋邨之中」。兩個屋邨即將遷拆，他們要趕在故事散失前留下更多口述歷史紀錄。

施政報告稱會「研究擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，並在沿岸提供更多登岸設施等」，除了南區與香港歷史脈絡的連結，鍾寶賢說南區區議會已為岸邊空間的運用討論多年，她認為，「香港仔、鴨脷洲兩岸不宜再進行任何填海造地（拉直岸邊）工程，反要盡量保留水上活動空間，為社區空間『留白』，讓居民能多見海邊、岸邊，多見星空」。

街坊sunfai：有冇問居民想不想「躍」？

facebook專頁「鴨脷洲變形記」管理員之一sunfai早在海洋公園5月瀕臨結業時撰文，亦爬梳過黃竹坑未建海洋公園前的農業史，「如果政府計劃能與當區歷史文化、社區肌理結合更多，其實要給予在這裏生活的人更多尊重，大家都會舒服些」。他說「躍動港島南」計劃感覺是「由上而下」，「有些朋友會說很多計劃中的做法已提出過，但要落實的話，大家還是擔心交通、對社區的壓力，如鴨脷洲大街好窄，還要活化嗎？我不明白還可如何增加車流，對老人家及街坊都幾滋擾」。

社區主體是樂園？抑或居民？

他坦言海洋公園生意針對遊客，當區居民與樂園的關係，跟其他香港人沒什麼兩樣。施政報告就發展黃竹坑提及「善用黃竹坑站上蓋大型發展項目兩年後入伙的契機，採取地方營造的手法」，他說如政府重視「地方營造」，「社區的主體在哪裏？主體對政府來說是不是海洋公園？」他認為海鮮舫及海洋公園本身是旅遊項目，要發展在某程度上可以理解，但亦要與區內生活的人對話，「不是理想地說不理錢的問題，希望政府能三思，在鴨脷洲等相對較舊的地區，要活化就要做得好小心，不知政府是否有這樣的識見和能力，這是很細緻的社區參與和動員過程」。

政府大計 民間做緊？

一眾「鴨脷洲變形記」專頁管理員亦提醒，「其實政府現在所想的計劃，本身就有民間在做，如舢舨遊船河、住家艇體驗遊等，政府應去想如何借力民間力量、或讓他們做得更好，而不要『食埋』原來的那份」。有街坊對他嘆：「又搞香港仔，唔好搞我哋啦，我哋喺度幾好，唔使再搞。」sunfai則笑言：「說要躍動南區，有沒有問居民想不想『躍』？還是『被躍』，虐待的虐？」

陳智遠、袁智仁：水上浮的就不能評級？

皇都戲院在民間團體大力推動下升格為一級歷史建築，逃過被拆命運，這場大勝仗對海鮮舫有沒有什麼啟示？問問重要推手「活現香港」創辦人陳智遠，他說海鮮舫並非面臨被拆威脅，爭取評級對保育海鮮舫的作用不是保住建築，但仍是幫到手的方法。

不過在海鮮舫結業時，發展局已曾交代過古物諮詢委員會在2013年及2018年的會議均議決現不處理1970年後落成的建築物評級，而珍寶海鮮舫是1976年開業，另海鮮舫是船，非會獲古諮會評級的一般建築物／構築物。陳智遠立即舉出好幾個例子，指出不一定是整座建築物才能評級，「樓梯街是一級歷史建築；都爹利街的石階及煤氣燈是法定古蹟；大澳有個石狗神壇，都有評級（屬三級歷史建築）」。海鮮舫是有目的興建、有活動發生、亦不會移動，「難道要當它是交通工具？除非說在陸上才可評級，這理據亦不強」。

太白舫海上宮殿 東南亞唯一？

至於年份，太白舫出現始於1950年代，1960年代換成更長的船，王老吉在1970年代集資增建珍寶海鮮舫，臨開業大火，何鴻燊買下斥資大修，故即使就古諮會決定，至少太白是夠「老」了。陳智遠及「全民保育行動」發言人袁智仁都提到評級的老問題，線不能硬繃繃劃在1970，young-old的建築亦有展示城市發展軌迹的價值，但陳智遠想起爭取皇都評級升格的事例，「過程中要民間出盡力，整件事不是很open，評級準則、專家想法、分紙，是幾黑箱，它願不願意評就看民情及想不想做」。二人均指出年份不是唯一標準，袁智仁指其中還考慮社會價值、地區價值、組合價值等，他曾在珍寶海鮮舫及太白舫最後開放的歲月入內參觀及拍照，擬做一些初步研究去信爭取評級，「太白舫不是一隻畫舫而已，是海上宮殿，現時找雕木的師傅很難了，去舊式茶樓見到一隻龍鳳木雕，已很珍奇，但太白是整片天花板雕敦煌飛天」。陳智遠就說民間的研究亦可專業地確立其古蹟價值，而海鮮舫的故事要說得清，「保育兩個字好空泛，保什麼、什麼重要、什麼才是獨一無二，是否東南亞只有這架船，以及有沒有組合價值，亦即與香港仔漁港是否完整講緊一個漁港故事，前身的歌堂躉（指1920年開始出現的水上人經營酒家）、海上餐廳都是香港仔一帶重要的歷史，在這『建築』上要展示到」。

評級好處：探討古蹟價值

海鮮舫不用拆，評來有何用？陳認為：「評級的好處是社會經歷一個談論其古蹟價值的過程，政府評級也要做study，如果有評級，將來的管理者要作什麼改動，都要知會古物古蹟辦事處，而且文物建築保育師、顧問能參與；即使沒有評級，都為民間監察提供重要基礎，確保海洋公園有找heritage consultant（文物顧問）處理船的硬件。」

但陳強調評級只是推動保育做好的其中一個方法，海洋公園當然可以主動去做這些工夫。袁智仁就擔心樂園是否有能力保育珍貴木雕及古蹟，「今次的做法很倉促，年初當珍寶海鮮舫結業時，南區區議會亦傾過一些社區用途（如漁民文化館、區議會會議室），社區是討論過發展，但古蹟辦沒做研究之下，就交給海洋公園，樂園沒有保育經驗，對古蹟、社區都不公平」。政府消息稱會交由海洋公園找非牟利機構以自負盈虧方式營運，袁指出這個做法與政府「活化歷史建築伙伴計劃」類近，計劃中的古蹟由不同機構投標營運，「大澳文物酒店是少數成功例子，其他有的是交回政府，或回不到本、蝕錢，但你看海鮮舫是能賺錢」。他質疑政府為何不仿效這個做法，而要把船交給樂園，又要花時間修例讓樂園有權管理園區範圍外的海鮮舫，「香港對婚宴場地的需求大，為何要將有利可圖的生意給財政相當差的海洋公園，將生金蛋的雞給管理差又缺乏經驗的公司？」

「蝕錢樂園接手執笠餐廳」點解救？

陳智遠就說政府將海鮮舫交給海洋公園，又想樂園交給非牟利機構管理，是兩重錯配，「第一，海洋公園經營景點古蹟的往績是令人失望，要蝕錢樂園去經營一間執笠餐廳，你覺得會有好結果嗎？船雖是古蹟也是旅遊項目，在今時今日做不住，競爭非常激烈，贏面已經不大，再加上找非牟利組織自負盈虧經營歷史建築，這是旅遊業的項目，牽涉餐飲、旅遊業收入、品牌及市場經營，在旅遊經濟要有好sharp的能力，好準的定位，吸引到人去，一個非牟利組織是否最擅長做這些事？我真的很懷疑，幾有可能是skill的錯配」。

他說海鮮舫與長期空置、但求有人用的歷史建築不同，「是另一種遊戲」，「要將蝕錢的景點在疫情後的艱難經濟狀態下起死回生，這種思維很難做到」。他的結論與袁智仁相似，「直接招標咪算囉」。他進一步問，「為何拘泥於非牟利？工作上有古蹟辦參與，營運就當旅遊項目，有什麼問題？」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 浸會大學「水上香港」研究計劃、袁智仁提供、房協、資料圖片

{ 美術 } 胡春煌

{ 編輯 } 蔡曉彤

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