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2020年12月13日星期日
星期日生活
{暗黑幽默達人} Joan Cornellà 畫盡荒誕 訪港展「停止示威」
愛在……，
第一次是悲劇，第二次是鬧劇，第四波疫情呢？
周日話題：紫荊黨的成立意味什麼？
圖文城市：怕醜草的啟示：Poke
星期日現場：囚
周日話題：當有些人比他人更平等：金基德及其不滿
同場加映：游走「老正」與「玩嘢」之間——Serrini：其實我好正常
七情上面：現實沉重仍然有夢
開門讀書：恐懼和自由
尋語讀書會：從良心消費到道德經濟學 重讀湯普森的《共有的習慣》
三松閣：情為何物？
阿貓阿狗：＃90介意
十二因緣：白花不滅
movie chic movie style：《一秒拳王》：情感真摯 力度堅壯
家明雜感：《曼克》（二）大衛芬查賞心悅目之作
咩世界：第172期 ／離群
漫畫連載：That City那城 Vol. 24
星期日文學‧荷爾德林250周年紀念：在貧困的時代詩人何為
料理分子：速效酸種烘焙 十三香炸雞潛艇堡 芭樂果醬紫心薄脆漢堡
網學時代：粵語拼音輸入法易學過倉頡 重新認識廣東話
ways of seeing：小小藏書票 走過500年 方寸之內，有藝術窩居
無定向學堂：錢唔放銀行可以放邊？
未來城市：海鮮舫、海洋公園以外 「躍動港島南」沒有說的……
movie chic movie style：《一秒拳王》：情感真摯 力度堅壯
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【明報專訊】上星期戲院因疫情影響再次關門，其實戲院未曾爆疫，殊為可惜。關門前一星期，有幾部新上映港片廣受談論，其中《一秒拳王》甚有口碑，一眾演員打出鬥志激情。
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{暗黑幽默達人} Joan Cornellà 畫盡荒誕 訪港展「停止示威」
愛在……，
第一次是悲劇，第二次是鬧劇，第四波疫情呢？
周日話題：紫荊黨的成立意味什麼？
圖文城市：怕醜草的啟示：Poke
星期日現場：囚
周日話題：當有些人比他人更平等：金基德及其不滿
同場加映：游走「老正」與「玩嘢」之間——Serrini：其實我好正常
七情上面：現實沉重仍然有夢
開門讀書：恐懼和自由
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三松閣：情為何物？
阿貓阿狗：＃90介意
十二因緣：白花不滅
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