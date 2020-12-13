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movie chic movie style：《一秒拳王》：情感真摯 力度堅壯

【明報專訊】上星期戲院因疫情影響再次關門，其實戲院未曾爆疫，殊為可惜。關門前一星期，有幾部新上映港片廣受談論，其中《一秒拳王》甚有口碑，一眾演員打出鬥志激情。

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