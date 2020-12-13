屯門青山灣入境事務中心（CIC），是入境處一個囚禁非法入境或違反逗留條件人士的羈留中心，涉嫌有不人道對待羈留者。綜合調查資料所得，CIC設有兩間保護室，鋪滿軟墊，入境處指是用作短暫收容有自殘傾向或情緒不穩的人士。不過我們找到律師、議員和駐CIC的入境處員工求證，發現羈留者進入保護室會被脫光衣服，全身赤裸，只提供一塊成人紙尿片作如廁之用，時間長達24小時。律師質疑這對待近乎酷刑，匿名的入境處職員則指是防止以衣服勒頸吞肚自殘，入境處回覆指是對羈留者態度公平公正，全根據當值醫生的建議及評估，提供合適的個人衛生物品及安排合適衣著。

我們於是追問CIC的外判醫療服務商，我們請教青山小欖的精神科醫生如何使用保護室，我們再問醫管局有無違反保護室指引。調查結果將於明晚的鏗鏘集《囚》播出（晚上八時港台電視31），希望觀眾和行家留意，一起探討這做法是否需要改善。報道亦會提及數百宗非法羈留的民事訴訟，以及有關CIC的一些資訊黑洞，這一切也希望喚起社會更多的討論以帶來良好的改變。

艱難的報道

這報道是我其中一個最艱難的題目，在兩個幾月的資料蒐集中，我曾經放棄過轉軚過好幾次，因為高牆之內我無法直擊無法求證，很多單方面的指控都難辨真假，加上羈留中心內不能拍攝沒有影像，我們電視節目真的不知出什麼畫面……我又曾經反覆思考羈留的合理性。現時CIC羈留了三百幾人，部分是來香港尋求庇護的免遣返聲請人，佔全港總數約一萬三千名聲請人不足3%，比例不算高，而入境處多次出稿指被羈留人士當中，不少人曾經干犯嚴重罪行，包括販毒、傷人、勒索、猥褻等，他們對社會構成治安風險。在政策上，我某程度認同羈留的合理性，當然不看冰冷冷的數字，把三百幾名羈留者變回活生生的人，每一個個案便變得有血有肉有不同考量。

這題目還綑綁了假難民的社會問題、每年幾億元的人道援助財政重擔，我難分曲直。還有即使我和很多位前羈留者細談過，但夠膽上鏡做訪問的少之又少，他們怕被發現後會影響難民資格的審批，甚至再度被羈留在CIC。我在缺乏人證物證和清晰立論下，實在頭昏腦脹舉手投降。

我甚至和老細開完會決定轉換題目，救命！但當我獨自坐在自己座位上，「噠噠噠」雙手飛快打字，撰寫另一報道的大綱時，我覺得有啲唔妥（sorry語文水平差想不到書面語），心裏面身上面都係有啲唔妥。於是我放過自己，讓自己放空一天，然後再回到一大堆資料前面，細看是哪一事牽涉公眾利益，哪一些人勢弱無聲。而我就在一堆老早存在的資料裏找到蛛絲馬迹，找到突破的方向。我知道我要報道這保護室的使用，要報道非法羈留的訴訟，好等沒有人再被赤裸羈留、好等社會討論囚禁的對錯。

上天安排的人與事

訪問在早一段時間已完成，但因為香港每天也發生太多事，我這相對沒有時效性的報道排到明天才播出，沒想過出街兩日後正是立法會審議《2020年入境（修訂）條例草案》。保安局擬修例改善免遣返聲請的審核程序，及加強執法、遣送和羈留工作，包括授權CIC長期管有防暴裝備和鋼製警棍。這原本是一個很好的機會由立法會議員代市民提出疑問，可惜多年來一直關注CIC人權問題的張超雄、邵家臻均已離開立法會。我發短訊給張超雄，他只回我一個滴眼淚的emoji。

報道中訪問伊朗來的John，巧合地跟我同年出生，但他經歷的比我沉重太多。2009年，伊朗因總統選舉舞弊觸發連串示威浪潮，運動被稱為Green Movement。John因被懷疑和反對黨有關連而兩次被捕和囚禁。他不想再回憶和敘述那些可怕的經歷，而我從申請文件看到他被虐待的情况，單看文字已難以承受，他甚至試過不斷大叫詛咒施虐者，以圖激怒他們把他打死。但上天讓他活下來，他2012年經人蛇安排逃來香港，申請難民資格一度被拒要司法覆核，入境處今年決定重審他的個案。（背景資料：難民資格獲入境處批核後，會交聯合國難民署安置到其他收容國，並不會留在香港。）

他被羈留在CIC僅廿多天，這八年大部分時間都可以攞「行街紙」保釋外出，但不能工作，甚至連義工也不可以做。John說他所有權利也被「羈留」，像一個廢人，但偏偏他死過翻生，渴望能夠做一個有用的人，渴望找到生存下去的意義。於是他寫了四本書，又積極幫助身邊的難民朋友，兩年前他還想到去捐血，一包血去救三個人。他說第一次踏入捐血站，職員都不接納他用「行街紙」登記，他憤憤不平地離開，之後經志願團體協助，才成功申請一張捐血卡，開始了定期捐血。他今年年初在第一波疫情爆發時，又傻傻地電郵特首林鄭月娥申請做義工，自薦去隔離中心照顧病人或做任何勞動工作，結果當然是被拒絕。

尋求自由卻遭囚禁

John說在香港的羈留和難民政策下，無奈他們來尋求自由卻遭到囚禁，他們沒有犯罪卻被當作罪犯，不過無論在什麼處境下，他只要有一條命便會努力做一個有用的人。

聽他說話，我也找到繼續努力的力量，我也要努力做一個有用的人。還有甘浩望神父，他不止一次在羈留中心外絕食幾十小時抗議。有沒有鎂光燈，他還是一個人在路邊豎起帳幕絕食，拿着結他自彈自唱：We shall overcome, we shall overcome someday……

文˙鄭思思（鏗鏘集《囚》編導）

美術•胡春煌

編輯•林曉慧

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