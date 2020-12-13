圖文城市：怕醜草的啟示：Poke

我在大埔找到個滿足poke的實體空間，是我失意時喜歡到的地方，那就是在大埔中心巴士總站行人天橋上蓋的天台，在那處的花槽長滿了怕醜草，你可盡情放題去poke poke poke，很是治癒，對我來說簡直是一種寶貴的小確幸。

可是最近不知為何，這群早建立了默契的怕醜草卻被剷了，就像facebook剷了大埔group一樣叫人失落。

大埔facebook group最常見最窩心的post對我來說是那些遺失銀包或尋找失蹤人士的post，還有那些在困境中街坊呼救集氣鼓勵的時刻，大埔街坊總是積極互相幫忙，拍膊問候。

朋友劉海龍在facebook知道我失去了那片小確幸，邀約我和家人到他家的田邊採摘怕醜草種子，還派出小幫手女兒雨晴一起收集。本來怕醜草有刺，對種田要除草的人來說不是好事，但心態一轉，這些日常的刺痛變成滿足我這怪叔叔的禮物，兩三小時歡愉時光，收集了近數千粒怕醜草種子。怕醜草可復耕了，我留了一小盒在那老地方，如果你想在家種一棵怕醜草（怕醜草的花也很靚，好像粉紅色的煤炭屎鬼），可到那裏試試尋寶，又或poke一poke我，我寄一些給你。

poke是打開話題、建立默契的開始，聖誕節快到，所有聖誕樹的裝飾在今年都好像過分熱情，給自己的聖誕功課，加入邵家臻議員的《和你做筆友》行動，由poke開始向掂掛的不知名朋友表達問候，縱然沒什麼話說，就是想你。

文˙程展緯

圖˙程展緯、劉海龍

美術•胡春煌

編輯•馮少榮

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