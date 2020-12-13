{暗黑幽默達人} Joan Cornellà 畫盡荒誕 訪港展「停止示威」

我當然趁機追問，看看展覽作品，這邊一幅有人舉牌寫着Stop demonstrating，那邊一幅是主播對着攝影機一手持咪一手用槍指着自己，問他是否特意選出這些作品給香港人看？答案聽起上來，可能像你在手機碌到他的作品時心頭升起那種感覺，超現實裏「啵」一聲篤穿真實，感到少少幻滅，又因而有少少共鳴，最後輕輕送上一個like。

二○一六年六月首次在香港舉行個展，他說原本就知道追蹤自己專頁的人許多是來自亞洲，但不知究竟是哪些地方，結果展覽一票難求，排隊排到有美食專頁推介等得太耐耗盡體力食乜好，他始被萬人熱情震驚。翌年再辦展覽，他送給這裏的人Jaula，一個人困在僅可容身的籠中自拍，是其少數幾乎畫現實畫出腸的創作，今次也有相關木板畫展出。說起最初印象，他形容香港有盡大城市令人討厭的特質，一味向錢看，超級崇尚資本主義，貧富懸殊不在話下，「你能見到因為這些，很多事情都搞唔掂」。

Cornellà不喜歡解釋作品，也不怎麼喜歡做訪問，總回絕傳媒拍片邀請，這天桌上放着一面鏡子，他都覺得怪怪的，推到一旁才比較自在。不少見過他真身的人都會說，這個藝術家像與作品的瘋狂有反差，交談時沉靜內斂。今次未知會留港多久，問他疫情之下街道遊客人潮退卻，有沒有覺得舒服些，他自嘲其實自己都是遊客，跟我們同樣，很多事都做不來，只好趁機會行行山、訪小島，始終困得多對精神不好。這名來自西班牙的藝術家，因作品在網上走紅而與港人扣連起來，自此到訪多次，有時住上一陣子，「這裏雖不能說是我的基地，但我在某方面來說已很了解這地方，花的時間愈多，就注意到更多之前不知道的細微之處」。

港人信息尋支持 「我做到什麼？」

很多一直留意他在網上發布作品的香港人都好奇，他是不是也有留意香港發生的事？有些作品看起來是呼應香港時事而作，好笑以外，似乎還能從中感受到一份支持。他說：「每天我都會收到很多信息，有很多是來自香港，亦有來自世界其他地方。而因為世界到處都存在不文明的事，我現在也會收到來自泰國、法國、智利、西班牙、美國等地的信息。有些人會說我的作品是社會評論，然後想知我會否支持他們的想法或正在奮鬥的事……」他把話延長，想接下去，「所以，嗯，是的，我的意思是，我感覺像要為香港做些什麼，不知怎樣做到，這好似……有點怪（absurd）。我的責任在另一些事情，像藝術那些事，而很多事情我是改變不到的，要由有能者去做。世界各地許多人來向我求助，那當然是讓人傷心的，現在威權如此大規模地蔓延到全世界，能改變得到是很棒，但作為藝術家，我究竟怎樣能做到？」他最後陷入反思，「但沒錯，沒有足夠的言論自由、表達自由，我亦做不了這些事情，審查愈多，用行為能表達的事就愈少，所有事都息息相關」。

代入作品 港人可以 智利人也可以

一個城市發生的事會否影響你的創作？「當我住在一個地方，在那裏花上時間，了解身邊的事更多，可能不會直接改變我的創作，但當然也對我很多作品有啟發，就像我在泰國住了一段日子一樣，他們都有很多問題在發生，現在亦有示威。」今次展覽中，其中一塊木板畫是詭異笑着的男子手持一塊示威牌，要求停止示威。雖然處處都有示威，說作品是為香港人而作顯得太先入為主，但展覽其他畫作又有主播用槍指頭，再加上這樣一幅：課室黑板寫上2+1的算式，要學生作答，他看看同學提水，「生存的意義」，噢明了，他寫上=0，老師好滿意與他握握手。示威、傳媒、課室……一切是否有意為之？「我沒有特意為香港而設，但我可能也想作品能與這個地方更相關吧，因為這裏很多事情都變得很緊張（intense）。」早在自拍（selfie）成為作品標誌時，他已解釋過非針對任何地方的人，希望作品能與各地的人共通，「你可以很易將自己代入，就像『停止示威』，你可以代入，智利人也會有同樣想法，他們都為墮胎法在抗爭，在巴西都有很多示威，所以人們會容易對我的作品產生聯想，可以將作品聯想到你的自身經驗，那是好事」。

是次主要展出Cornellà的代表作，以及近年融合文字與圖畫的作品，大學修fine arts，有人將他的畫歸類為政治藝術（political art），他說學生時期對這類藝術確是很有興趣，「我對它有種兩難的感覺，覺得有些太似文宣（propaganda）、意義太出（explicit） 。過了一段日子之後，我開始畫卡通，那比較超現實，不那麼『政治』」。但觀眾會從中解讀出與政治有關的含意，有些是他自己也不察覺，「但即使我真有這樣的意思，也不想它說得太明白、直接」。選擇向現在的方向走，在fb發布貼地漫畫，「因為忍夠了藝術界，我不想把生命奉獻在其中」，畫卡通，因為他不想扮晒嘢，「我那時覺得這樣比較謙卑」，不過走紅之後，他自嘲，「我的作品卻得到藝術界注意，所以我又回到這些自己原本不感興趣的東西上」。

不認為作品會惹麻煩

世界總需要些gimmick，幫Cornellà起些吸引名銜也是無可避免，「黑色幽默大師」、「暗黑王子」、「諷刺漫畫鬼才」，不過其中一種最大的諷刺，可能是當他說自己是正常人時，不會有人當回事，甚至或會認為自稱「正常人」也是他的瘋狂。但藝術家言談之間有很多來來回回的肯定與否定，卻是滿身平常人氣息。說藝術高尚或貼地，他答嘗試從中找到空間，得在想要什麼及得到什麼之間平衡，又一記回馬槍答，人人都是這樣的吧，就算不從事藝術的人也面對這些問題呀。

當問及如何為展覽篩選作品，是否有準則甚至顧忌時，他的答案亦很實際，坦言展品是與合作單位一起決定，展覽由拍賣行蘇富比，以及以巨型黃鴨、海港城叮噹展、KAWS大公仔浮維港打出名堂的AllRightsReserved籌辦，恍如得到夠藝術又夠流行的認證。怕不怕作品會踩紅線？「不，如果你看我一直以來所做的，我不覺得有哪個會惹上麻煩，像Stop Demonstrating，我不是以冒犯的方式去說，是想人們多想想，而不是引導他們去做什麼」，他再強調，「我不喜歡太直接」。

但他都有好直接的時候，像對Trump總不留情，其中一幅連環圖，就是一個剛出生的孩子行到客廳，在電視上看到「侵侵」，隨即回到媽媽的子宮。一個月前他又再發布新的反侵畫作。「可能畫得太出吧」，每次出這樣的圖，就會失去一班fans，不過他說：「（出圖）是因為有很多Trump的支持者支持我的作品，有些人見到作品中的政治不正確，會聯想到在美國發生的事，而那些是右翼Trump支持者，但我沒這意思，完全反對他們，所以只是想說OK，我討厭這個，如果你想unfollow我，悉隨尊便。因為這跟我的觀點是相反的，我支持言論自由，但問題是右翼都說要有言論自由，你是個法西斯，然後你說言論自由，對於我來說毫無道理，在這想法背後是法西斯、性別歧視、恐同的人，我只是想搞清楚。」

狠批社交媒體 卻未能擺脫

他常批評的還有社交平台的審查，曾畫陽具打格來挑戰fb、Ig的「和諧」，狠批社交媒體操縱大眾、令人上癮，但偏偏又是他發表作品的平台，還得多謝它才有今天發展，說到此處他又重回常人的無奈，「說我戒了就是騙你啦，跟你們沒兩樣，我常常check住，但好想擺脫它」。能做到的，只是不把任何私人生活放上平台。

忍夠虛偽、泄氣、想鬧爆世界、回復如常生活，又不服氣，用自己的方式挑戰世界，瘋狂的漫畫與糾結的畫家，其實不違和，而且貼近你和我。訪問最後，我提及作品中常見拿BB開玩笑，好過癮，Cornellà終於在甩身前有兩分活潑，「係呀，我妹妹去年大肚，有朋友把這些圖傳給她，她的反應是你究竟做乜__嘢（What the fxxk are you doing）」。她是否覺得有個黐線阿哥？「唔係啦，我們都有這種幽默感，可能我多一點點，但她都get到。我可能因為她大肚，之後畫多些吧。」

Joan Cornellà: My Life Is Pointless

展覽日期：12月15日至2021年1月29日

網上預約：bit.ly/345hRxc

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵、蘇富比提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao