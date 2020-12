{暗黑幽默達人} Joan Cornellà 畫盡荒誕 訪港展「停止示威」

【明報專訊】臨近年尾,Joan Cornellà在facebook上載新作,大字寫着THE WORST IS YET TO COME!(最壞的尚未來臨)顏色依然繽紛醒目,人物臉上依然掛着法令紋好深的賤笑,like數在幾小時內旋即過萬。雖然人人說二○二○年難過,但香港人作樂之心頑強,就算這已是Cornellà五年內第三次在香港舉行個展,上周三消息一出,網上預約轉眼爆滿。隔離要十四日,不過藝術家來港有兩個月了,說比起初到這個城市只覺又熱又濕,幾年間即使不為展覽亦數不清來過多少次,也曾逗留很久。這裏的人總是比世界上其他地方的人更愛自己的作品,他開始有種感覺,好似欠咗香港人咁,好似應該要為香港人做些什麼。