e科技：長者安全系統 跌倒走失即時通知

智能睡衣 偵測睡眠質素、體溫

人口老化帶來的問題之一，就是獨居長者的安全風險。無論家人如何頻密探望，始終遠水不能救近火，如果老人家不慎跌倒，要自行求救也有一定難度。信興科技早前展出由Xenoma製作的e-skin Pajama（售價待定），是一件備有傳感器的IoT智能睡衣，傳感器可以連接到智能手機的專用App上，除了能偵測用家的睡眠質素、體溫等數據，更重要是跌倒偵測功能，如果長者不慎跌倒，會將資料傳到手機，再立即通知預設的聯絡人求助。

防遊走系統 認知障礙適用

如果長者患上認知障礙症，最怕他們一個不留神，自行落街走失，這一套名為SimpliDect防遊走系統（需上門睇位報價）便幫到手。系統包括RFID讀取器、天線及蜂鳴器，安老院舍員工或家人只要在患者的衣服、鞋等物品貼上相關的RFID標籤，RFID讀取器便會發出高頻電磁波傳輸信號予RFID標籤，標籤內的晶片接收到高頻電磁波後會回傳給RFID讀取器，以確認患者仍在指定位置內。若患者走出指定範圍，讀取器接收不到RFID標籤回傳的高頻電磁波，便會啟動蜂鳴器發出警報通知安老院舍職員及家人及早尋找。

除菌脫臭機 大範圍淨化

近期疫情惡化，而不少安老院舍都有牀位擠迫的問題，令人擔心增加感染風險。雖然可放置空氣清新機，但一般型號的淨化範圍始終有限，未必夠用。Panasonic便推出專為大空間而設的Ziaino次亞鹽素酸空間除菌脫臭機F-JPS70C（$34,000），廠方宣稱其原理是以電解鹽釋放次氯酸分子，達至殺菌效果。機體採取主動及被動兩種殺菌模式，除了透過過濾空氣殺菌，釋出的次氯酸分子亦可殺滅不同物件上的細菌及病毒。根據廠方宣稱，Ziaino釋出的次氯酸分子不會對皮膚及呼吸系統帶來刺激，有效範圍可達1000平方呎。

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