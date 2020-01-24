刷新率高 支援HDR 10 高CP值屏幕 打機睇片恩物

LG的電競顯示屏幕系列UltraGear，之前已推出過不少產品，包括曲芒或38吋顯示器。以34吋曲芒的34GL750為例，售價大約$5000。然而對於一般用家而言，可能仍覺得太貴，因此廠方最近便推出4款顯示器，型號分別有24GN600（23.8吋）、27GN600（27吋）、27GN800（27吋）及32GN600（31.5吋），價位為$1990至$3190之間，讓一般用家更容易接受。

畫質順暢 光位更細緻減殘影

雖然價錢屬平民級，但它們質素其實不俗。其中尺寸最大的32GN600，解像度為2560×1440像素，除了採用對比度高及可視角度大的VA面板製作，更支援165Hz刷新率，而動態模式抑制反應時間為5ms（GtG），打機時畫質相當順暢。由於面板的先天優勢，機體的對比度最低也有1800:1，一般情况下更可達到3000:1，只要你玩的遊戲畫質夠靚，相信都可在這個顯示器上重現。另外，它也支援HDR 10及AMD FreeSync，前者在打機及睇電影時都能提升暗位及光位細緻度，後者只需接駁支援AMD FreeSync的機體便可減少畫面出現撕裂或殘影的問題。

至於尺寸細一點的27GN800，解像度與32GN600一樣為2560×1440像素，不過只使用IPS面板，與27GN600、24GN600一樣。由於面板有別，27GN800僅提供700:1（最低）及1000:1（一般）的對比度、刷新率144Hz；但動態模式抑制反應時間短至1ms（GtG），反應更快。功能方面，27GN800同樣支援HDR 10及AMD FreeSync，還支援NVIDIA G-Sync功能，作用與AMD FreeSync相若，但由不同廠商開發，對於日後買新遊戲機或電腦時，也不用怕不能兼容的問題。

暗位調光搜敵 十字線鎖定目標

27GN600的功能與27GN800大致相若，最大不同是前者解像度下降至1920×1080像素；24GN600則屬今次最入門的機體，解像度為1920×1080像素，設有最低700:1及一般1000:1的對比度、144Hz刷新率，也提供1ms（GtG）動態模式抑制反應時間，以及支援HDR 10及AMD FreeSync，但不支援NVIDIA G-Sync功能。

值得一提的是，今次4個型號都加入黑色穩定器及十字線（crosshair）功能，黑色穩定器主要是當用家選取較黑畫面時，顯示器可自動調光，令用家更易看到潛伏當中的敵人；至於十字線功能則可將指定目標追蹤鎖定在畫面正中央，增加瞄準準繩度，玩射擊遊戲時有很大幫助。

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文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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