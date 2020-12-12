凍啡遇嫩雞 酸度搭出鮮甜

在深水埗變身文青咖啡店圈子之前，觀塘早就是咖啡店集中地。其中Nutmad累積了兩年多口碑，店主Joe既是主廚也是咖啡師，入行21年，經驗豐富，讓客人在小小咖啡店裏也能吃到高級西餐廳水準的食物，經常座無虛席。

花香非洲咖啡宜配蟹

小店每日供應午餐及下午茶，只有周五、六晚上才設晚市，每逢節日及不同季度則會推出food & coffee pairing晚餐，一道菜配一款不同風味、不同冲製方法的咖啡，像上月底便舉行過一場白松露與咖啡的晚宴。Joe希望拉闊咖啡的可能，「像一套戲有兩三個主角，咖啡和食物的配搭，其實可以互相改變、提升味道，不讓葡萄酒專美」。與紅酒配紅肉、白酒配白肉的道理相若，咖啡的酸甘風味亦跟肉類淡濃味掛鈎，「如酸度高、富花香的非洲產區咖啡豆，宜配蟹肉。帶堅果風味、body厚身的拼配豆冲製成Americano，則與牛肉最夾」。

設計聖誕餐單，Joe沒有隨俗選火雞和牛扒。「其中一道聖誕菜式法國走地珍珠雞，勝在肉甜嫩滑，我選配富酸度的肯尼亞豆，並以凍手冲方式，相對於熱的，較不會蓋過雞肉香氣，又能帶出雞肉鮮甜味。」另一道聖誕菜式焗牛骨髓，同樣建議配搭凍手冲肯尼亞咖啡，有助減低油膩感之餘，亦加強咖啡body。

至於甜品朱古力布甸及羅勒意大利手做雪糕（$98，午餐及下午茶供應，右圖），淋上fruity風味的house blend espresso，令朱古力及牛奶味產生更多變化。在不似預期的節日，一頓美食與一杯好啡，增添暖意和力量，要撐下去！

Nutmad

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C號舖

供應期：12月24至26日，不設加一

查詢：2254 8268

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