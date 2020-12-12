佳節遇上食肆禁令 下午聖誕餐 鮮紅繽紛盛宴

撰稿之時，正值當局再度禁晚市堂食之際。來到聖誕黃金檔期能否「復市」仍是未知之數，就算放寬堂食，也很大可能繼續只准table for two。記者嚴選以下幾款高CP值的午餐、下午茶、早午餐以至全日餐，選擇與親愛的出外或留在家中享用一頓聖誕餐，在飲食的國度下，我們仍然有得揀。（註：因應政府防疫措施，店舖開放時間及營業資料以官方公布為準）

■午餐

訪新餐廳Fill in，有種尋幽探秘的感覺；除非是街坊或熟客，其他人未必知道在黃埔花園臨海的商廈裏，有一間建築面積近萬呎的西餐廳。這裏空間感十足，一整排偌大的玻璃窗，充分利用天然光，加上綠色植物的點綴，一室和煦舒適。餐枱之間有相當的距離，既避免與陌生人太親密，跟撐枱腳的伴侶儼如自成一國，是個真正table for two的空間。

屬於casual dining西餐廳的Fill In，其實是流動廚師概念MobiChef的實體店，品牌旗下有超過40名不同菜系的廚師，以客席廚師身分短期駐場，推出不同口味的期間限定菜式。餐廳開業後的首個聖誕，先推出歐陸菜餐單，5選1的主菜，除了聖誕火雞外，亦有魚柳、牛扒、羊架、素意大利飯的選擇；頭盤是2選1，另配餐湯及甜品，共4道菜。

紅菜頭意大利飯 節日味滿溢

餐單看來一如既往，其實行政主廚Tim Ng也花上心思，特別選擇一些紅、橙色的食材，或運用在菜式中，或調校成醬汁，增添節日氣氛。「最鮮艷一定是鮮牛肝菌紅菜頭意大利飯！我先將紅菜頭以80℃蒸90分鐘來提煉出原汁，代替雞湯來煮意大利飯，因為蒸煮能保持紅菜頭本身顏色，煮出天然的桃紅色。」另一道主菜聖誕火雞栗子餡卷，則依據傳統，佐以火雞骨及蔓越莓打成的酒紅色醬汁（亦稱金巴利汁）。至於兩款頭盤，白蘆筍溫泉蛋及暖刺身吞拿魚，均用上矜貴的藏紅花，混合蛋黃醬及蒜泥做出橙黃色的醬汁。再配上橙紅色的餐湯薑汁南瓜忌廉湯，以及紫紅色的聖誕特飲Rudolph's nose，充滿節日色彩，讓客人吃得賞心悅目。

Fill in

地址：紅磡環海街11號海名軒5樓

供應期：12月16至31日午市

查詢：9545 6909

註：以上主菜列出的價錢不適用於12月24、25日，須另加$20至$60；價錢已包括頭盤、餐湯、主菜、甜品共4道菜及餐茶；不設加一

文：陸悅

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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