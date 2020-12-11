西沙路自駕遊 擁抱綠油油西貢

（因應政府抗疫措施，本版介紹場地開放時間或有改動，出發前宜先查詢）

◆第1站：水浪窩散步 企嶺下親親樹木

今次自駕遊選在沙田出發，經吐露港公路、馬鞍山繞道上西沙路，先在水浪窩停車處泊車，參觀企嶺下樹木研習徑，繼而經大網仔路和惠民路到達賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場公眾停車場，泊好車後乘約15分鐘專船到滘西洲打球，又或者到蕉坑參觀獅子會自然教育中心。路線全長超過20公里，途中有不同的駕駛樂趣，吐露港公路和馬鞍山繞道可以享受高速公路的筆直爽快，特別馬鞍山繞道的隔音屏障，在日光掩映下展現不同的光影圖案，有特別的視覺效果。而在西沙路傍海而走，可以享受海濱和郊野景致外，多段彎路也是對駕駛技術的考驗。在西貢市中心泊車是一大難題，這次我們選擇的落腳點並非旅遊熱點，反而輕鬆找到停車地方，不用冒泊街被「抄牌」的風險。

多段彎路考駕車技術

企嶺下樹木研習徑位於西沙路上的水浪窩，用導航軟件若找不到研習徑，可改為搜尋「水浪窩停車處」，就可依指示找到研習徑的入口處。水浪窩停車處約有20個停車位，駕車前往非常方便，行前約100米可以找到洗手間和自動販賣機，附近也有眾多燒烤場，可惜現時在疫情下封閉。

古樸觀星台打卡

從水浪窩停車處過馬路，看到「水浪窩」的牌坊就是研習徑入口，上一小段樓梯便到「觀星台」。水浪窩這個觀星台，是按照河南登封市告成鎮的古代天文觀測台而建，在上世紀80年代初建成，高約10米，雖然歷史不算長，但也透出一種古樸的氛圍。觀星台原供拾級而上看風景或者觀星，可惜在疫情下連同周邊的燒烤場地一同封閉。

離開觀星台穿越刻有「奇樹有花難問種，異香聞氣不知名」的牌坊，正式踏足企嶺下樹木研習徑的範圍。全徑僅約650米長，多處建有月洞拱門，路徑指示清晰，信步而行約40分鐘即可走完，適合一家大小遊逛。

研習徑上植有珊瑚樹、白桐樹、假蘋婆（七姐果）和土沉香等7種在香港郊野可見的樹木。配合資料量適中而且風趣生動的介紹牌，走一轉的確可以增加對香港郊野樹木的認識。

◆第2站：「過海」享高球樂 蕉坑賞動植物

a. 滘西洲公眾高爾夫球場

離開水浪窩，沿西沙路和大網仔路向西貢方向進發，在近栢寧頓花園的迴旋處轉入惠民路，可到達公眾停車場，泊好車之後可往碼頭乘專船到本港唯一的公眾高爾夫球場——滘西洲公眾高爾夫球場。毋須高額會費，任何人都可享受高球樂。發球道（58條）、推杆和切球設施，適合初學者體驗，「自由行全日通行證」（$360起）可享用上述3項練習設施，並且包括渡輪和餐廳套餐。

如果老手想落場，場內有3個18洞的標準球場任君選擇，但要在網站預約。

停車場地址：西貢惠民路

詳情：kscgolf.org.hk/chi

b. 西貢獅子會自然教育中心

怕不夠時間搭船去滘西洲公眾高爾夫球場的話，也可一遊西貢市中心附近、位於蕉坑的獅子會自然教育中心。佔地約16公頃的教育中心，設5個展覽館和多個戶外特色展區。戶外部分的荷花池、蝴蝶谷、竹林、果園和農地等休憩設施十分多元化。另外，同樣屬中心範圍的蕉坑自然教育徑也適合一家老少同遊，路徑修整平緩，輕鬆易走，約1小時可走完，沿途可以觀賞苔蘚、菇類，以及吸引蝴蝶幼蟲的寄主植物及蜜源植物。室內部分則以昆蟲館、貝殼館和香港漁農業相關的專題展覽最有趣。

●地址：西貢蕉坑

查詢：2792 2234

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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