《離騷幻覺-序》獲亞洲大獎 江記：在想像裏找出口

香港作品《離騷幻覺-序》獲得的「第22屆DigiCon6 ASIA大賞」亞洲總選的全場大獎，是由日本電視台TBS舉辦的數碼內容創作比賽，在亞洲認受度相當高。對於江記來說，獎項是錦上添花，而評審團主席杉野希妃讚揚作品，故事獨特且具原創性，聲音及其他技巧也做得好，作為創作者的評審也受到啟發。

江記團隊仍然在努力籌措資金製作長篇動畫電影。2018年的眾籌，他籌得逾150萬元，成為計劃的起動資金，彼時他在眾籌網頁的計劃，寫了這句開場白：「何不由我們這一代，製作一齣送給這城市的科幻動畫電影？」然而作為這個地方的創作人，他又不忘提醒同儕——「做最基本的事情，講好個故事」。

江記想創作的長片方向明確︰「機械人阿祖是屈原的下一世，他有屈原的記憶，那麼究竟在這個宿命之下，他會走以前的路，抑或會突破過往的宿命呢？他會不會像屈原一樣，又多死一次呢？這是我想講的主題。」這個短片是長篇劇本的開頭，只有14分鐘，江記說主要目的是要介紹3個角色，希望觀眾對他們的造型和氣質留下深刻印象。

屈原比喻港人？

3個主角分別是阿祖、骰仔和嘉芙蓮，他們分別是機械人、改造人及純人。骰仔和嘉芙蓮組成的地下活動組織，幫人逃離永生系統，故事中他們把阿祖拾回來，然後3人去偷取一個舊式錄音帶，這錄音帶是什麼？當阿祖把它放在心臟位置的播放器時，為什麼會切換回屈原的時空？這些懸念會在長篇故事分解。最有趣是江記介紹角色時，像父親介紹仔女般溫柔︰「阿祖是很多疑問的，他對人生有很多問題；骰仔負責打點一切，很多牢騷；嘉芙蓮很有型、很有主見，lead住他們；而屈原就是很神秘很憂鬱。」江記一邊說，記者腦海中一邊浮現短片的畫面，那是一個大部分人都變成了長生不老的改造人的世界：機械人阿祖一臉迷惘地到排檔替骰仔購買電池；骰仔見阿祖跟自己開玩笑說沒買電池後，告訴嘉芙蓮機械人最重要的是「機械」而不是「人」；嘉芙蓮抽完煙走出來回答骰仔她的想法卻是相反；故事最後屈原一面彈結他一面想着關於機械人與改造人的「夢」。

記者看畢作品後最想問的是，屈原這個角色是不是在比喻香港人？江記的回答是︰「有少少的。最初畫他的時候，就是有那種覺得這個地方已經不是自己『地頭』的感覺，所以就用屈原這個角色，也所以阿祖這個角色很重要的是，我好想在想像裏面找到一個出口，而不需要像屈原那樣……」他頓一頓，帶點無奈笑了一聲，繼續說︰「自殺收場。所以屈原這個角色是有香港人的影子在裏面，但我又不想『套得太過死』，所以我的故事裏面不會說那個地方是香港，總之秦國吞併了很多地方，這個城市是其中一個城市……雖然香港是一個很重要的意象。」

場景雖然不太明確，但香港的物景卻俯拾皆是，例如綠色排檔、街市的紅色燈罩、霓虹燈牌、門口土地財神等。不過對於是否要很明確地以香港入題，其實江記的考慮是：「我又不想把作品局限於只是這樣……很多人想在作品表現一些社會議題，又或者很有一種使命感去講香港的東西，但創作最基本的東西是你個人的情感是關於什麼，《離騷幻覺》最終是關於人的故事，是阿祖去尋找自己的路的故事，香港是一個舞台。」

把古代改成半科幻 很迷人

這個故事，加上前面貌如屈原的西裝男尋找汨羅江的《汨羅篇》，以及屈原學生歌奴刺殺秦王的《刺秦篇》，正形成一個龐大的故事世界，也是江記講這個故事的難度所在︰「可以講的內容很闊，不知道怎樣去縮窄範圍，我們整個目標除了講故事，也是建立一個世界觀，《離騷幻覺》的宇宙是怎樣？如果秦始皇有永生的話，他建立的機械人的世界會是如何……」在與江記對話的過程中，記者感受到他很喜歡這個故事，說起《離騷幻覺》的世界時非常興奮︰「當我把古代改成半科幻的時候，那件事很迷人。我有一個『爛gag』，屈原（在新作中）是彈結他的，那個青銅時代不是有什麼青銅樂器、鐘鼎那些東西嗎？那些就是真正的heavy metal（重金屬，是音樂的一種類別）。」此話引來哄堂大笑，誰說古代的音樂一定要很慢很悶？「當我開了這個門口，我就覺得春秋戰國是一個很吸引的時代。」寫時代之外，江記也希望寫時代改變的剎那，也是覺得那種狀態很迷人，秦吞併六國，但六國的文化未和秦國的文化完全融合，那就會有很多東西發生，而這點上，江記也有參照戰後香港去創作。

說好故事 跟世界多點交流

這個科幻世界已經講了很長時間，包括漫畫連載、今年在網上平台其合作伙伴羅文樂寫的《離幻拾荒》故事，記者自然想起漫威漫畫中不斷拓展的宇宙。他自嘲，花這麼多時間去寫故事，是很「白癡」的，但也很好玩。其實人大了，帶着太多知識，很難投入虛構的故事世界，放在這個城市更是，江記說︰「在這個大環境……情感上會覺得創作很無力。」要想像到新故事新世界很難，他舉例，大人看《哈利波特》很快就會覺得在講二戰，《離騷幻覺》也算是與現實世界無關的fantasy，但創作的普世之處是其實每個城市國家，經歷的事情也很相似，「上年的人看電影，你看Endgame（《復仇者聯盟：終局之戰》）都覺得關香港事，但其實不是的嘛……但這也反映了fantasy的重要」。江記接受其他媒體訪問說整個企劃面貌是「給香港的情書」，他補充說這個時代的創作者很難避免受社會影響，而且創作者都想發聲，他想說他很喜歡這個地方和這裏的人，並不只有看着短片的那個觀眾「苦戀」這個地方，但回歸最基本，創作是要說好故事，很多人的苦難是universal的，說好故事，才可以跟世界多一點交流。

今次短片製作陣容鼎盛，江記說規模和結構非常接近一個長片製作，例如配音上有新進演員劉俊謙、余香凝和岑珈其，加上配音導演、《哪一天我們會飛》的編劇陳心遙，他們找到一個適合《離騷幻覺》的語調，在卡通和live action之間的平衡。江記特別說起全片最後一句，記者觀賞時覺得對白讓作品昇華，原來這是演員的創作，劉俊謙把句子變成問句，讓江記也「毛管戙」；音樂上亦有新突破，原創音樂找來江記很欣賞的監製李端嫻，音樂外她和音效設計的鍾澤明針對人聲特別處理，使其更加突出。本來他們會在12月舉辦第一次實體放映，因疫情措施關係取消。近來他們集中做長篇動畫的前期工作，繼續做好故事和劇本，以及融資，觀眾就繼續期待團隊帶來的fantasy吧。

●《離騷幻覺—序》連結︰youtu.be/Er900FR1nZQ

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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