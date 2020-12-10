舞者Hester Lo 自由即興創作 放開世俗規限就是美

1. 你如何定義自己?

我從不定義自己，因為我感覺每天的自己都有所不同。但如果一定要有個說法的話，我認為自己是個狂想派，有點不拘小節，而且有時不按牌理出牌。

2. 知道你很喜歡舞蹈、時裝和藝術，可否分享箇中原因及從中得到的樂趣和啟發?

我是個不太擅長說話的人，小時候接觸舞蹈後便深深愛上而不能自拔，沉浸在那種奔放自由和無拘無束的獨特感覺，並通過舞蹈動作表達自己。

後來接觸時裝和藝術後，我覺得自己又找到了其他抒發個人情感的途徑，只要一想到能運用各種元素之間的互通和聯繫來呈現一場又一場的視覺盛宴，我便感到無比興奮。

我發現社會中有許多習以為常的慣例，但透過舞蹈、時裝和藝術，我能更加了解不同人的觀點和評價，並藉此找到志同道合的人，在了解別人時也更加了解自己。

3. 你從小學習芭蕾舞，之後又學習其他舞蹈而最後自成一套現代舞蹈，可否講解當中的演化過程?

整個演變過程源於我當下的感覺及對跳舞的熱誠，小時候的我開始學習基本功，後來接觸的舞蹈種類愈來愈多，繼而認識每種舞蹈的背景和特質，然後我再將所學和觀察到的舞蹈動作融入自己的創作中。

我會聽着自己喜歡的音樂，感受身邊的環境而臨場發揮，自由即興創作。對我而言只有加入自己的體會才能做出屬於自己的藝術，我相信這演化過程會一直延續下去。

4. 藝術、舞蹈、時裝，三者能否融會貫通?

三者都是表達自己的不同形式：人類定義了藝術；舞蹈透過身體及感情表現自己的思想；時裝亦是人反映自我的重要一環。適當將三者發揮，互相配合能做出令人難忘的視覺享受，帶來啟發。

5. 你滿足當下的自己嗎?

我從不滿足於當下，永遠覺得可以去遠點，知多點，有太多好奇想了解的事物，不希望停下來。我希望嘗試更多挑戰，但同時亦就當下感恩。

6. 知你從事marketing工作，看似與你的個人興趣大相逕庭，你當初何以選擇這份工作?

其實一切都是巧合，當時我面前有投身marketing的機會。由於我負責的範疇大多屬於創作和視覺藝術類，這讓我能運用自己的設計、美學等背景，展現自己的洞察力和眼光。我一方面為自己能在不同工作領域應用自己對美學和設計的見解而感到驕傲，但內心深處仍然嚮往能夠再回到藝術文化和創作工作。

7. 怎樣形容你自己的穿衣風格?有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

我有自己的一套，但大部分時候不會太浮誇，總體以黑白色為主，喜歡有1至2件statement pieces，可能是irregular cutting、metallic或shocking colour的單品。我還有2枚每天必戴的銀戒指，已戴了10多年了。

8. 你認為什麼是美?

無既定準則，不同人有不同看法。對我來說能懂得輕鬆面對及忠於自己，放開世俗的規限就是美。

9. 疫情對你有什麼影響?或你對此有什麼體會?

少了與人接觸，卻用多了時間自我聯繫和了解自己，另外，我亦開了Instagram帳戶，多了網上交流及與志同道合的人合作。我會嘗試將局限轉為機會，要令自己滿足而非清空自己，多運用自己的創意，因為創意能在不同時候帶來貢獻。

10. 現今社會有什麼被高估或被低估?

人對世界甚至宇宙的認知被高估，其意志力卻被低估。

■Hester Lo

自幼喜歡舞蹈的Hester Lo，早年於英國倫敦修畢Fashion Communication and Styling學位。往後曾於倫敦、上海和成都等城市工作，現於香港從事市場營銷。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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