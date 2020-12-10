恒久不變的流行 1990年代經典再現

1990年代正值香港經濟、文化發展的高峰，每逢聖誕節，維港兩岸都佈滿璀璨的節日燈飾，香港人消費能力強勁，若不趁長假期外遊，就會與家人看燈飾、食聖誕大餐和交換禮物等。年輕人則變成派對動物，一晚走幾場玩至通宵達旦。90年代距今30年，香港人看慣政治經濟的跌宕，卻鮮有像2020年這麼徹底黯淡，加上疫情大流行，把我們以往每年過聖誕的模式都打垮，用以抗疫的約束雖必要，卻令人有種透不過氣的感覺。

此刻45R推出以「再び1990」為主題的系列，引人回想過去的美好。當時的時裝特色，莫過於其強烈對比的剪裁和配搭：例如上衣寬鬆下身窄長，或是短身上衣配以高腰闊髀的長褲或闊身長裙，穿起令人精神抖擻，充滿活力，而學院風的格仔圖案也是休閒服的經典元素之一。45R以系列除了帶大家回到經典的1990年代以外，還以「不易流行」（ふえき-りゅうこう）為創作宗旨。「不易流行」是日本俳句大師松尾芭蕉的創作風格理念之一，當中的「不易」解作永不改變的事物，「流行」則解作潮流及受歡迎的事物，引伸為在追求創新之中，領悟到恆久不變的流行演進規則，被視為一種超越新舊古今的境界，創新與堅持兩原則並重。而品牌一向喜歡從舊有之中提取靈感，又敢於創新並以創製永不過時的服飾為品牌哲學，兩者理念不謀而合而且互相呼應。

先縫製後縮絨 復古感截然不同

今季衣飾當中，以縮絨格子圖案系列最有特色，由於羊毛絨布會縮水，所以會經過一個稱為縮絨（boiled wool）的工序，一般品牌會以縮絨後的布料製作衣服，45R卻會先縫製整件衣服才作縮絨處理，因此要為不同物料或顏色的布料預計縮絨後的縮水程度。以印度的美利諾羊毛為例，製成品在縮絨後，長度會縮至原來的34%，闊度則會縮至原來的42%。這個製作方法需要極高技術和經驗，花費的時間也較多，稍有差池便會整件報廢，那為何要使用如此大費周章的做法？只因品牌非常欣賞先縫製後縮絨的縫口位及車線接駁位，加上有些衣服的邊位會加上人手處理的流蘇效果，令製成品有種截然不同的復古感覺。

另外，即使是看似尋常的抓毛衛衣，衫身的前幅、後幅及內裏都會使用不同粗幼的紗線，一來為配合衣服的版型，二來也為使穿者容易伸展。部分單品中以勾花針織（crochet）的裝飾營造手製的溫馨效果，可謂費煞心思。品牌的代表作藍染也殊不簡單，先以低密度的南非棉織成具輕軟效果的棉布，再把布料以拔染方式染成3種圖案，再全部拼接成精緻的上衣，製作一絲不苟，貫徹品牌的匠人精神。

襪子剩餘布料 製作一家四口布公仔

臨近聖誕，45R特別以製造襪子的剩餘布料製作一家四口的布公仔系列，刻意的粗糙造型，卻帶來可愛溫暖的效果。這個「再び1990」系列彷彿叫我們要記取過去的美好，還要相信凡事終而復始，跨過難關，美好的事情正等待着我們。

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明

模特兒：Galya（Liberte Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：廖偉龍

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