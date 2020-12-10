意大利餛飩×小籠包 酸香有驚喜

餐廳行政總廚亦大有來頭，年僅35歲的Andrea Zamboni，曾在多家米芝蓮餐廳工作，跟隨過不少星級廚師，包括被譽為現代意大利菜系之父的Gualtiero Marchesi。ARIA主打「當代義大利菜」，沒有局限使用某些意大利的傳統食材，而是糅合了來自世界各地不同的材料入饌。

Andrea曾到世界各地工作，故將自己在五湖四海的經歷融會在菜式之中，比如這道多寶魚「小籠包」配小龍蝦、檸檬醬（$288），創作靈感便來自在內地工作時經常吃到的小籠包。這道菜以意大利餛飩為主，餡料是法國手釣比目魚（多寶魚）製成的他他，最特別的地方是魚肉餡料，跟我們平常吃的小籠包一樣，內有飽滿豐富的湯汁，一咬下去，充滿驚喜。他又用柑橘、佛手柑、橙、檸檬皮等製成醬汁，代替我們平常蘸小籠包的醋，這點點酸香能為菜式做到提鮮解膩之效。至於為什麼餛飩皮是紅黑二色，原因居然是Andrea「公器私用」，他把愛隊AC米蘭球衣的顏色加入菜式之中，非常調皮。

另一個得意之作必要數野鴿三重奏，他用上優質法國鴿子，將鴿胸肉連骨加入香料與牛油一同放進焗爐烘焗，近骨頭的位置保持在rare（僅熟）的程度，保持肉質嫩滑；而其中一隻野鴿腿採用米蘭式（Milanese）烹調法，把腿塞滿黑松露，並以脫水牛油（clarified butter）炸熟；另一隻則以油封（confit）方式處理，並與新鮮番茄、油封番茄和香料製成餡料、裹上米紙，成為炸春捲，並用上Ratte potato製成的薯片、薯條，加上本地番薯蓉，層次相當豐富。

這裏的餐單選擇相當多，有單點類，有套餐，也有Andrea最重視的「廚師發辦」。他認為每一天的食材、客人甚至天氣都不盡相同，他想用每天最好的食材，為客人呈現最完美的用餐體驗，他期望來用餐的客人不只是來填飽肚子，而是無論與另一半、家人，或是生意搭檔來到，都可以跳過閱讀菜單、糾結討論和點餐這些煩人的步驟，放心交給廚師打點，享受一個完美的用餐體驗。

■ARIA

廚師發辦：5道菜$990；7道菜$1490；10道菜$1990（另加一）

地址：中環蘭桂坊加州大廈24樓

查詢：2804 1116