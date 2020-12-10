星級大廚玩創意菜 親民價歎金箔risotto

Etna行政總廚Rene Michelena資歷豐富，曾於芝加哥著名米芝蓮兩星餐廳Charlie Trotter's擔任行政主廚，及後來到亞洲，分別在泰國和香港多間知名餐廳工作，也曾掌領蘭桂坊人氣酒吧餐廳Lily & Bloom，多年的西廚經驗中，獨意大利菜最深得他的歡心。他本身愛吃，也喜歡鑽研煮法，大玩食材mix and match，漸漸創出一套自家的意菜食譜，今次特別連同廚師好友合作，一同創立Etna。

不過，這位背着米芝蓮名銜，擁有一身嫻熟手藝的大廚，絲毫無意賣弄奢華裝修或花巧噱頭，又或是刻意將自己的餐廳打造成「奪星」餐廳的行列；反而他主張走平實親民路線，情願多花心思蒐羅新鮮地道食材，追求菜式味道和口感上的配搭變化。他特意將西西里島東海岸，以擁有歐洲最高的活火山Etna為餐廳名字，Etna的火山灰所含的礦物質使土壤肥沃，種出來的蔬果特別鮮美，是餐廳入貨的首選之地，加上鄰近地中海也盛產海鮮，是當地人的主要食糧，故餐廳便以這座火山名來命名，將彼方的風土味道，帶給大眾品嘗認識。

慢烤大赤魷 爽口保留原味

主打的前菜洪堡大魷魚，又稱美洲大赤魷，據說這種魷魚身形龐大，長度可超過1米，而且它會吃任何類型的生物，品種非常特別，味道也十分鮮甜。大廚選用中間嫩滑的位置，先洗淨、後切片，再以慢烤方式煮至恰好熟透，爽口不韌，為了保留食材的原汁原味，最後只會簡單淋上柚子檸檬醋汁，配西西里番紅花珍珠洋葱、番茄醬四季豆、韭菜絲和烤粟米等新鮮蔬菜，清新又開胃。

你可能問，這是意大利菜嗎？怎麼會有四季豆和韭菜絲？雖然菜單以正宗意大利經典傳統菜式為主，但游走亞洲多年的大廚，對於亞洲的調味食材瞭如指掌，能有助提升食物風味的，他都會輕巧地融入其中。Puttanesca是意大利經典的意粉菜式，一般加入番茄、酸豆及橄欖煮成，而Rene炮製的版本，則是選用新鮮手工寬麵，拌入蟹肉和辣椒糖漿，再放上原隻酥炸軟殼蟹，他解釋，此醬的「掛汁」能力強，不會令麵條太乾身，微辣惹味，很合香港人胃口。

另一道24K金箔番紅花燴飯，也是餐廳最受歡迎的主菜之一，因為很多人一聽見「金箔」兩字，雙眼便立即發光。底層金黃色的risotto，以番紅花、青葱和白葡萄酒，混合巴馬臣芝士和羊奶芝士煮成。不過，羊奶芝士本來帶有濃郁羊羶味，在味道較清淡的risotto襯托下，羊奶味更突出，未必人人喜歡。但值得一讚的是，飯的質感煙韌creamy，綿密而不稀爛，粒粒分明，甚有傳統地道風味。

特製Tiramisu 甜中帶鹹 鹹中帶辣

至於甜品，他誠意推薦自己「研發」的Etna Tiramisu，一端上桌，就知與平時吃到的大有分別。沒有經典的手指餅乾，只見一個雪糕狀的白色球，內裏藏着極軟綿的特濃咖啡蛋糕，表層淋上芝士、咖啡粉和焦糖醬，質感猶如慕絲般，入口即化，碟上還擠了一粒粒軟心辣椒朱古力，可沾點來吃，甜中帶鹹，鹹中帶辣的味道，刺激味蕾，很特別。

整體而言，這裏的意菜融合各種fusion元素，說不上十分正統，但每一道菜都足料新鮮，既保有傳統意菜的家常風味，同時做到清新輕盈的效果，吃完不會覺得heavy飽滯，證明大廚非常注重食材的平衡拿揑，論性價比，的確值得一試，加上餐廳佈置簡約隨和，寬敞開揚，在這個疫情洶湧的時勢，總算叫人吃得安心，暫解鬱悶的愁緒。

■Etna Hong Kong

地址：天后電氣道68號金輪天地3樓

查詢：3462 2700

文：康詠然、唐可怡

編輯：王翠麗

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