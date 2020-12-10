觀星裝備：紅光電筒減光污染 觀星App引領初哥

用觀星筆小心阻礙附近攝友

另外，使用雷射筆、觀星筆時，請留意身邊有沒有人正在拍攝星空。由於一般拍攝星空都是需要長時間曝光，萬一雷射筆的光線被鏡頭「捕捉」到，整幅照片的構圖便被破壞。

新手借助星圖找位置

如果是新手觀星，建議準備星圖幫助判斷星體的位置。許浩強表示，傳統的旋轉星圖，有助了解星體的動線，還有什麼季節或時間會看到什麼星體，對於理解和學習天文知識，十分有用。

至於手機應用程式方面，資訊較多，包括西方星座、中式星座、能見度等，App中點擊星座或星體的名字更會出現相關的資訊，如星座小故事、星座的形成與命名、物理特性等。看着浩瀚的星空，一邊了解它們背後的一點一滴，一邊欣賞這宇宙的奧妙，令整個觀星體驗更加完整。大部分的這類觀星App，如太空館的「星夜行」，更提供實景模式與追蹤模式，只要把手機舉高就可以直接對應天上的星體，非常方便，容易操作，適合一般大眾；觀星初學者也可以考慮使用雙筒望遠鏡輔助觀星。除了這些，觀星者也可以準備竹蓆，方便躺下來觀看。另外，天氣愈來愈寒冷，入夜更甚，觀星者也應帶備足夠衣物、暖包，甚至睡袋，避免受寒生病。

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