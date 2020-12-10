數量多、可觀測時間長 12‧14 向雙子座流星雨許願

幸好還有一些郊外地區和觀星秘點可以供我們仰望星空，而除了星星，還有很多天文現象值得觀測，好像本月中旬，香港上空將會出現難得觀測條件極佳的「雙子座流星雨」，而它的高峰期是13至14日，不妨趁着這個機會對着流星雨許願！

觀賞這次「雙子座流星雨」之前，先了解什麼是流星和流星雨，以及流星雨出現的過程，可以增加觀賞時的趣味。

星體碎屑闖進大氣層

香港太空館一級助理館長陳俊霖解釋，我們所看到的流星，其實是指太陽系裏面的「流星體」，通常是一些塵埃和固體塊，當它們高速闖進地球大氣層時造成的發光現象便叫流星。流星現象本身並不罕見，但一般屬於「偶發流星」，即出現的時間和方位都沒有規律，難以觀測。

至於流星雨，則是指許多流星從天空中同一個輻射點發射出來的現象，而流星雨的形成，一般也會涉及彗星。在太陽系中，彗星也是圍繞着太陽轉的星體，當它們接近太陽時，其表面物質會漸漸被太陽的熱力所融化而瓦解，並留下一堆碎屑（流星體）。當地球剛好「遇到」它們遺留在太空的這些碎屑時，碎屑就會進入到地球的大氣層，最終會化身成流星雨。由於彗星的運行軌道相對穩定，所以地球也會周期性地進入它們充滿流星體的軌道裏，產生可預測、有周期性的流星雨。

HOBBYHK Co-founder 暨天文教育工作者徐世亨補充，流星雨大部分是由彗星引發的，如哈雷彗星碎屑引發了寶瓶座（又稱水瓶座）和獵戶座流星雨；斯威夫特－塔特爾彗星的碎屑引發了英仙座流星雨。但雙子座流星雨較特別，因為它是少數並非由彗星產生的流星雨，而是由母體小行星「法厄同」（3200 Phaeton）的碎屑造成的。可觀自然教育中心暨天文館天文統籌許浩強補充，「法厄同」是一顆比較特別的小行星，它的軌道看起來更像彗星而不像小行星。天文界裏有一派聲音認為「法厄同」可能曾經是一顆彗星，但因為表面物質掉得「七七八八」，失去了彗星尾巴，剩下核心，也被認為是「死掉的彗星」。

陳俊霖補充，雙子座流星雨其實跟雙子座並無關係，命名為「雙子座流星雨」只因這個流星雨的輻射點位於雙子座，看起來就像是流星從雙子座「發射過來」而已。

時間接近新月 更易觀測

據太空館官網資料，今年的主要流星雨有7次，12月中這次雙子座流星雨是今年最後一次。陳俊霖指這次的雙子座流星雨將會是今年最容易觀測、最好看的流星雨，最主要的原因是因為「月相」（即由地球上所觀看之月亮形態）。我們知道月亮本身不會發光，卻改變不了它很「亮眼」的事實。月亮反射的光會使瞳孔收縮，令眼睛的感光能力減弱，導致很多較暗的流星無法被我們眼睛觀測到，我們常聽到的「月明星稀」形容的就是這個情况。今年的雙子座流星雨時間接近新月（即月亮無光之月相），因而觀測時不會受月亮光線影響。

其他影響流星雨的可觀測因素，還包括流星的數目和它出現的時間。根據國際流星組織，2020雙子座流星雨預測在高峰期間，它的「天頂」每小時出現頻率（Zenithal Hourly Rate，ZHR）可以達到150，此乃流星雨位於仰角90度，在無光害、無遮擋情况下，每小時可以看見的流星頻率值，這是今年所有流星雨中最高的。但150這數字只能作參考，因實際觀察時未必有如此完美環境。另外，它的可觀測時間較長，根據香港太空館的資料，由即將來臨的周日（12月13日）晚上7時30分便可以開始觀測，直到14日的凌晨3時才到達香港的最佳觀賞時間。

12‧13晚上8點 安坐家中看直播

兩名天文達人異口同聲表示，選擇觀星地點最重要的是要「夠暗」、光污染程度較低的地方。徐世亨提醒可以參考由香港大學光污染研究製作的香港夜空光度分佈圖，選擇光污染程度較低的區域；許浩強則表示西貢萬宜水庫、大澳、大美督、長洲都是熱門觀星地點。

至於太空館一級助理館長陳俊霖表示，疫情期間，原則上不支持市民外出，所以不推介觀星地點。他指反正今次雙子座流星雨高峰期是平日時間，鼓勵因應疫情不希望外出的市民，收看由太空館舉辦的流星雨直播，到時將會有關於流星雨的簡單講解。

■太空館直播流星雨

日期：12月13日

時間：晚上8:00至10:00

網址：www.youtube.com/hkspacem

文：唐可怡

編輯：王翠麗

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