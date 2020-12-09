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2020年12月9日星期三
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疫下荷蘭設計周 隔離生活 似近亦遠
主題焦點：探討私隱 為出賣個人資料「告解」
承傳日本匠人精神60載 高端限量表 精準游走兩地
Watch News：競投珍貴腕表 擁有羅浮宮藝術珍品
前衛層層疊 隔絕冰冷世界
政商名人珍貴收藏 見證與藝術家友情歲月
其他秋拍作品：張大千的濃淡山水
拍賣消息：黃永玉筆下的桃花源
Double F：難道我們是在一個loop裏嗎？
其他秋拍作品：張大千的濃淡山水
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【明報專訊】（請看附圖）
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疫下荷蘭設計周 隔離生活 似近亦遠
主題焦點：探討私隱 為出賣個人資料「告解」
承傳日本匠人精神60載 高端限量表 精準游走兩地
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