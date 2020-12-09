政商名人珍貴收藏 見證與藝術家友情歲月

在拍賣會圖錄中，不時會發現一些作品標明是名人珍藏系列，有些情况甚至會被結集成為一個專場。香港佳士得中國書畫部資深專家暨拍賣主管石嘉雯說，這些名人大有來頭，部分是早年在政治和經濟上具代表的人物。

今次佳士得秋拍中合共有9張來自陳立夫家族收藏的作品，包括張大千、傅抱石創作，送給陳立夫的禮物。石嘉雯說民國有蔣、宋、孔、陳「四大家族」。家族人物除在政治和經濟上甚具影響力之外，亦收藏不少藝術珍品，和當時的藝術界私交甚篤。陳立夫（1900-2001）便是來自當時「四大家族」之一的陳家。陳立夫是民國政治家，早年曾在美國攻讀採礦學，回國後為蔣介石工作，1947年曾登上美國《時代雜誌》（Times）封面。除政治外，陳立夫對教育和醫學也甚有研究，多才多藝。

風雨同舟 人性化作品

石嘉雯指出，陳立夫的太太孫祿卿是一名畫家，是國畫大師劉海粟的學生，於上海美術專科學校畢業。「因為太太的緣故，陳立夫和當時的畫家關係甚好。」傅抱石是陳立夫其中一位畫家好友，其中一幅送予陳的作品極盡心思，「《風雨同舟》是傅在1940年代重慶時期的佳作，特點是人性化。除一般山水風光外，有很多人類活動的蹤迹」。石嘉雯說要特別留意畫面左上角的小船，船上的人物各有不同的仔細面孔和姿態：「大家留心看，會發現畫面右上角原來有一小船躲在樹影下，充滿趣味﹗」陳立夫和張大千亦交情甚深，兩人於1950年代曾在美國生活，張甚至把陳立夫和陳立夫太太的名字寫在作品上，「1970年代尾陳往台灣生活時，又認識了另一批畫家，包括黃君璧和高逸鴻，在這時期又獲得另一批珍貴作品」。

兩匹靜態馬 繪畫友誼

今次秋拍亦有由新加坡著名藏家胡少炎家族帶來的藏品。石嘉雯說：「胡在當地華人社會地位舉足輕重，是商界名人。」而他其中一名畫家好友是徐悲鴻，「1939年徐走難到東南亞，辦了不少受歡迎的畫展。當時胡協助徐做展覽，兩人友誼甚深」。徐送給胡的作品《雙駿》，畫面中有兩隻馬，「他作品中的馬多數是跑跳動態，甚少有如此靜態的構圖，感覺像兩位好朋友漫步、互相支持」。

「市場永遠愛新鮮﹗」石嘉雯說在今季秋拍賣會，陳立夫家族的一批畫作從未在市場曝光。「作品見證和藝術家的友誼，相信會極受歡迎。」她說畫作的價值不限於作品的視覺效果，背後的歷史故事也很重要。「畫家創作後，畫作的生命會因為流轉到不同藏家手上而延續下去。」既然這些作品如此珍貴，為何藏家或其後人會願意出售？「當中不少作品是由畫家親自送給藏家的禮物。老一輩藏家願意出售部分作品，其中一個原因是希望和別人分享。」另一些情况是藏家後人在藏家離世後把收藏品出售。

場刊小冊子同具價值

在未有facebook等社交媒體的年代，客人要聯絡仍在生的畫家並不容易。畫作除經由畫廊協助買賣外，主要是靠藝術家的學生、朋友網絡出售。石嘉雯說曾有外國的書畫愛好者透過朋友介紹，專程往上海拜訪林風眠，購買其作品並合照留念。「藝術家一般少有商業考慮，專心追求藝術，較少刻意推廣自己的作品。」而收藏家對這些畫作，流轉至不同人手上的故事很有興趣，會追查作品的來源。她指出：「有些藏家會收集畫家早年開畫展時印刷的場刊小冊子，時至今天，部分價值高達數萬元。小冊子上印有畫作的資料，可證明其來源和真實——小冊子本身也是具價值的收藏品呢！」

今次秋季拍賣和春季拍賣時間接近，但拍賣行仍成功徵集一批充滿歷史價值的作品。當中有吳冠中的《太湖泊舟》，畫作前景和後景透視感覺極強，展現作者中西合璧的功力。此外亦有近年在拍場受追捧，如劉國松、李華弌及徐冰等當代名家的作品。

文：呂一心

編輯：陳淑安

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