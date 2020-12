承傳日本匠人精神60載 高端限量表 精準游走兩地

1960年面世的Grand Seiko,一直以製作「理想」腕表為品牌理念,為大家帶來一枚枚突破的腕表。品牌帶着日本的匠人精神,一直力求完美,務求在精準度、耐久度,或美感上也製作出能領先全世界的腕表。早前品牌特別舉辦「In Good Taste of Time」展覽,慶祝品牌成立60周年的里程碑。

觀察聆聽領悟時間

展覽劃分為6個各有特色的展區,訴說品牌歷史之餘,亦展出今年研發的全新機芯及推出的腕表,以及不同藝術裝置,讓大家重溫品牌歷史。首個部分為「時間體驗館」。時間是個抽象概念,無法觸碰但又確實地存在於我們身處的空間,限制一切事物。此區域以LED熒幕構成,觀眾甫入區內,恍如置身於一個時間空間。熒幕上播放不同片段,先引導觀眾用眼睛去觀察時間,思考時間是以什麼方式存在,接着以聲音導航,啟發大家以聽覺聆聽、品味時間,最後以記憶引導大家思考,時間的快慢和意義,取決於每個人的記憶和感覺。影片引領觀眾透過不同感官領悟時間,探尋當中的價值。

之後走到的「歷史展品區」包攬了Grand Seiko的經典展品、工藝製作和最新研發。在The Way of Innovation部分中,展出了7款Grand Seiko歷史腕表及10款機芯,當中最具代表的是1960年創立時推出的第1枚腕表「1960 First GS」,還有1967年的44GS和62GS、1968年的19GS、1969年的61GS和61GS VFA,以及1970年的61GS Special腕表。The Way of Creation部分則展出品牌的6種工藝精髓,包括自主研發的魔術槓桿系統、游絲、水晶製作等,讓觀眾窺探Grand Seiko製作「理想」腕表背後的奧秘。而為了慶祝品牌60周年,展場內亦展出兩款新研發的機芯,分別是Hi-Beat 9SA5及Spring Drive 9RA5。

藝術探尋時間本質

「The Flow of Time」部分的主角,是品牌邀請兩名日本知名設計師吉泉聰及阿部伸吾以Spring Drive機芯為主題設計的裝置藝術。他們以6塊不同形狀的透明晶體包圍着Spring Drive機芯,在不同光影投射下,機芯零件散發出細微光線,光線的反射正代表了機芯的運動,令觀者感到時間的流逝,理解時間的本質。

再走下去是一道「歷史迴廊」,記載了1881年Seiko成立,以及由1960年第一枚Grand Seiko腕表面世到2017年Grand Seiko正式從Seiko獨立開來的每項大事。當中配以不同的Grand Seiko腕表標誌,反映出品牌不同年代的風貌。每個年代對完美有不同詮釋,但不論在機芯、功能或設計上,均可見到品牌對完美的追求,對每一項細節的執著。以「The Nature of Time」為主題的藝術區,品牌帶來4幅藝術畫作。4幅作品主題分別為時間意識與本質、工匠精神、光與影的呈現及生產與靈魂之源,讓觀眾從多角度探尋時間的本質。「產品展覽區」則展出Grand Seiko Elegance、Heritage及Sport 3個系列的經典表款。

雖然展覽早前已完結,但品牌剛在今月初發表了Sport系列新作。SBGE267G兩地時間腕表把品牌設計精髓發揮得淋漓盡致,顏色配搭上亦見驚喜,選用名為「香檳金色」的啡調設計,優雅而具時代感,令人眼前一亮。啡色是大地色系,給人樸實穩重的感覺,在腕表世界較常用於表帶,新表用上啡色表盤,適合不同場合佩戴。

精鋼表殼及表帶設計,承襲Sport系列堅實可靠的造型特色。啡色表圈印有24小時刻度,配合中軸時針顯示第2時區,可旋轉的表圈設計,亦可用作讀取第3時區之用。啡色表盤飾有太陽放射紋,搭配香檳金色指針,為表盤注入亮點。表盤佈局簡約清晰,刻度與指針塗有夜光物料,4時位置設日期顯示窗,9時位置備動力儲備顯示。

自家機芯默默耕耘

腕表內置9R66機芯,由Grand Seiko自家研製,在2006年誕生,是首枚備有GMT兩地時間顯示功能的Spring Drive機芯。機芯以發條為動力來源,儲滿能量後可運行72小時,並內置三能整律器,日差僅正負1秒。Spring Drive腕表的最大特色在於其秒針,它並不如石英表秒針般一跳一動,也不是機械表般快速振動前行,而是安靜的順暢滑動,默默展示其與別不同,也貫徹日本人的低調性格。此腕表由通城集團獨家代理,只於香港、新加坡、馬來西亞、文萊和澳門獨家發售。

