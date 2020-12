主題焦點：探討私隱 為出賣個人資料「告解」

【明報專訊】今年荷蘭設計周以The New Intimacy為年度主題,有不少計劃探討了與親密息息相關的私隱(Privacy in the Age of the New Intimacy)主題。「私隱」本身是Dutch Design Foundation早於2019年定下未來3年會探討的主題,亦首次成為荷蘭設計周的焦點。