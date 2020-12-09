主題焦點：探討私隱 為出賣個人資料「告解」

將私隱融入年度主題中，亦為其加多一重意義。當中手法最有趣的，是由Agency SETUP製作的 .sorry（dot sorry）短片。短片以舊荷蘭電視節目Het Spijt Me（I'm sorry）為藍本，找來真人穿上面書F字標誌公仔衫，到這個仿古節目上為出賣個人資料告解。

由datawear設計的Low Tech Canvas Against High Tech Surveillance，則是用上幾何設計，讓人能隱身於具人臉識別功能的監視系統。

Paul Kuipers的Achterhuis則以Edward Snowden的隱居點為副題，利用建築空間探索私人與公共空間如何磨合，帶出Spatial Encryption（空間加密）的概念。

Lei Nelissen則走實際路線，設計了可以刪除及改寫個人網上足印的軟件Aeon，為網民私隱帶來保障。

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