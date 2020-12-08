永明的天空：何時何地都可以開始學習

校內感恩節的活動在揭開序幕後又要煞停，大人小朋友均覺「無癮」，連感恩也不成；孩子想向師長家人表達謝意也無法突破社交距離，令人沮喪。

痛苦成動力 讓人奮進向前

疫情反覆不退，全球彈動不得，歲月卻是無聲消逝，無奈？與其嘆氣，不如想方設法。The show must go on，生活的舞台不會因為任何事而停下來，你有看過太陽月亮暫停「辦公」嗎？這種失衡的狀態雖然看似沒完沒了，但總會有結束的一天。在這一天未來到之前，也許就是一段健身又健心的訓練時刻，有點像跑一場抗疫馬拉松，全程約42.195公里……對！我們全都被報名參賽了！

村上春樹在他的人氣作品《關於跑步，我說的其實是……》中曾說過「Pain is inevitable. Suffering is optional.」，翻譯過來就是「痛是難免的，苦卻是可以選擇」。有長跑經驗的人一定明白：有些「不行了」的情况，跑手卻甘願承受，那時痛或許已不再是苦，反而是一種動力，讓人繼續奮進向前。其實當面對生活種種的考驗時，情况也一樣吧！

「思維更新」 面對充滿變數世界

面對疫情，對孩子們的學習帶來前所未有的困難和機遇，困難不消說，面授課程受到不同程度的停擺干擾；過往一下子就完成的教學，現在要用上另外一種形式，所有參與的人都要重新適應，危和機同時發生，一體兩面。網課當然有其優劣，然而網上學習的焦點不在於其形式，因為真正的學習應該何時何地也可以開始，關鍵乃在於誰是學習的主人。

趁這個機會把學習還給孩子不是很好嗎？可能爸媽們都眉頭一皺，不約而同：「吓？」可能你會懷疑是否可行，又或者你會認為這是不是等於完全放手，答案兩者皆否。今天，我們已進入了持續學習、終身學習的世代；明顯地，下一代所要面對的將會是一個充滿變數、非線性、充滿不確定的世界，爸媽們、孩子們是時候「思維更新」了。

有人這樣認為：我們對未來的看法，將決定未來的樣子……快點脫下過去傳統單一、分割的直線學習模式吧！在未來塑造我們之前，讓我們先把願景（vision）釐清，創造充裕澄明的內在空間，才有能力面對挑戰，抱擁未來。

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]