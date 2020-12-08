家家有禮：走進漫畫世界與馴鹿暢遊海陸空

屯門時代廣場的「海陸空齊齊送」特別打造巨型漫畫牆，讓大人小朋友走進開心漫畫世界，與聖誕老人及馴鹿們暢遊海、陸、空送禮之旅，同場還設有互動熒幕遊戲「漫遊聖誕彈彈批」，讓大家化身聖誕馴鹿，協助聖誕老人將禮物及歡樂「彈」到每一個家中！另一邊廂，沙田中心設置了「聖誕蒸汽小火車」，帶大家穿越漫畫世界，沙田廣場則化身「馴鹿禮物城」，與馴鹿們一起預備禮物！而於場內消費滿指定金額，即可換領「馴鹿自駕遊餐盒」或「四格漫遊筆記簿」，一眾潮人萬勿錯過！

◆INFO

海陸空「漫」遊聖誕

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場

■送馴鹿自駕遊餐盒

沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場送出「馴鹿自駕遊餐盒」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月15日，送禮詳情看另文。

整理：顏燕雯

註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第323期]