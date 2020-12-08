與別不童：克服選擇性緘默症+讀寫障礙 「怕醜女」當上言語治療師

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

文︰沈雅詩

不論是昔日當幼稚園教師，還是現在轉做言語治療師，Wincy都一直「靠把口搵食」，很難想像她患有選擇性緘默症。這是社交焦慮症的一種，患者雖然有正常的語言能力，但在某些環境下會表現退縮，難以張口說話。

上堂答問題 聲音「卡」在喉嚨

「這個情况我小學時比較嚴重，在教師眼中，我『文靜』、『內向』，但實情是我很緊張、說不出話來，甚至背後有同學取笑我是『啞』的。」Wincy回想最經典的一幕，是有次教師要求她答問題，她站起來答了，但教師說聽不到，「就連身旁的同學也說聽不到」，結果她走到教師的耳邊再說一遍，對方還是說聽不到，「那時我以為自己講了，現在才知道其實沒有，根本說話一直卡在我喉嚨，沒有說出來」。

Wincy的「害羞」問題，直至升中後才有改善，「可能轉了新環境，又遇到一班比較包容和接納我『唔出聲』的同學，情况慢慢好轉」。說到目前的狀况，她強調不影響日常工作，「當我帶着身分角色去跟別人溝通，例如我以言語治療師身分處理個案時，沒問題的」。只是，她仍然抗拒坐小巴，因為不敢叫下車，亦害怕致電給陌生人，需要鼓起很大的勇氣。

讀障困擾 拆字抄寫助記憶

選擇性緘默症雖然影響Wincy的童年社交，但困擾遠不及讀寫障礙，「寫鏡面字、串錯英文、抄中文經常多一筆或少一撇、看書時跳行跳字，這些問題我統統都有」。小時候的Wincy一直百思不得其解，為什麼自己已經很努力，卻換不到好成績，「父母只歸咎於我粗心大意」。

為了避免「粗心大意」，Wincy不斷找方法幫自己，「中文比較難，唯有盡量用口訣去記，像『聽』字，會念成『耳』、『王』、『十』、『四』、『一』、『心』；亦很有警覺去提醒自己，把字拆細看，檢視每個部分有否多一筆或少一撇。更愚蠢的方法，就是抄寫很多遍，希望加深記憶。」

由讀障女孩到今天成為專業人士，Wincy走過的路並不平坦。她中五畢業後，先後修讀旅遊業和酒店業的文憑、高級文憑課程，再銜接海外大學，但她只在相關行業工作過很短時間，便轉攻讀教育文憑、教育碩士，「因為一直很想教書」。Wincy表示，修讀專科反而比起中學時更輕鬆，「因為主要用英文讀，我懂得phonics，便幫我解決到部分串字的問題，而且學科經常都是用一堆固定的生字，會比較容易應付」。

及早識別治療 讀障少冤枉路

至於後期修讀言語治療，又是另一個故事。Wincy當上幼稚園教師後，接觸到很多SEN學童，或許由於自己都是同路人，很想幫他們，但發現在課程框架下能做的不多，「那時幼稚園的師生比例是1:15，我要兼顧教學進度，實在沒太多空間幫到這班小朋友」。

於是她毅然重返校園，修讀言語治療，畢業後決定自己執業，希望有更大的彈性，能在自己的範圍內做更多，「現時每個月，我都會騰空2至3日，為有需要的基層SEN學童免費做言語發展進度檢查」。她說，SEN尤其是讀障的孩子，只要及早識別、介入治療，他們的能力可以有很大的提升，不用像她當年走那麼多冤枉路。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]