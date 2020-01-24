本周FOCUS．採訪手記：重新適應「網授」的日子

「跌眼鏡」再停課

回想今年9月23日，好不容易才等到第一階段復課，當時還跟幾位相熟的校長來一場「牙骱戰」，猜猜何時可以恢復全日制。作為雙職媽媽的記者，當然想愈快愈好，但那時已有多位校長向我「潑冷水」，他們都估計最快也要11月，最悲觀的那位，更說要12月。可惜人算不如天算，我們所有人都「跌眼鏡」，今個學期不單沒有恢復全日制，更要重回起點，再次停課。

但因為有過上一次停課的經驗，今次大部分的教師、學生和家長，都是「有備而來」，所以大家對於網上教學，都少了一份恐懼。只是，仍有少數學校是今次才正式「下海」的，師生難免要花一段時間摸索。

新試「網授」減課堂

例如通德學校，上學年停課期間，學校大多安排教師預錄教學影片讓學生觀看，甚少「網授」堂，但今次也要面對現實，校長黃偉立表示：「之前我們都認為停課只是一時，不會太長期，所以都不傾向要學生對着平板或電腦坐足半天。只是疫情比想像中嚴重，我們都很無奈，今次唯有也採用『網授』上課，但亦不會安排太多，每日只有4至5堂，比平日實體課堂少。」

他強調，會盡量平衡學習與學生的壓力，所以今次即使用「網授」，每堂之間也設15至30分鐘小息時間，視乎年級，低年級學生休息時間會較長，也會減少功課量，希望學生不會覺得太難適應。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第323期]