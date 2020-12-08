土沉香樹易危珍貴 受傷「結香」自保反招禍

土沉香（學名Aquilaria sinensis），又名牙香樹、白木香、女兒香，是常綠喬木，最高可達15至20米，是21種沉香屬植物的其中一種，主要分佈在廣西、廣東等中國南部地區，大多於海拔400米以下的低地生長，港九新界均可發現它的蹤迹。

嘉道理農場暨植物園高級保育遺傳學主任張華榮表示，香港曾發現圓周有70至80厘米的大土沉香樹，估計已有上百年樹齡，可惜現在已被砍去。

用途廣泛 1克可售6000元

沉香是土沉香最珍貴的部分，價值甚高，用途也多，包括宗教、休閒和藥用等。根據嘉道理農場暨植物園網站和土沉香生態及文化保育協會的資料，沉香在印尼被稱為Gaharu，在阿拉伯地區被稱為Oud。沉香焚燒時會散發幽香，中國商代已有焚香拜祭神明及祖先的習俗，世界上最古老的典藏如《聖經》亦有記錄沉香與靈性的關聯。中國西漢亦有記錄用沉香木片放入小爐中焚燒，以淨化居室。

另外，沉香也可被雕刻成造像、文房器物、配飾等，亦能製成香薰、香油，不少西方名牌香水都加入沉香。在中東國家，Oud象徵好客，它的香氣被認為能夠抗抑鬱及令人愉悅。

此外，李時珍《本草綱目》記載，沉香是名貴中藥，對腹脹、胃寒、腎虛、氣喘有治療功效。土沉香生態及文化保育協會總幹事何佩嫻指出，1克沉香售約4000至6000元，野生土沉香甚至更高價，難怪張華榮也指它比黃金還貴。

有沉香的土沉香樹少於10%

至於土沉香的「結香」過程，原來頗為複雜。張華榮表示，一般是樹木遭受蟲咬或人為砍伐等外傷，或因環境變化（如旱災等）而對樹木造成壓力時，樹木內部會啟動保護機制，分泌出天然樹脂；而一旦樹木受真菌感染，經過一段時間樹脂便會結成沉香。他補充，只在少於百分之十的土沉香樹中找到沉香，而樹齡愈大，有沉香的機會也愈高。沉香多數出現在傷口附近位置，在樹根、樹幹、樹冠都有可能找到。但因沉香是在樹木內部形成，我們從外面不會嗅到香味，故難以觀察。

種子扮蜜蜂蛹 引胡蜂叼食散播

土沉香傳播種子的方式也別樹一格。張華榮指出，當土沉香呈葫蘆狀的果實成熟時，中間位置會爆開，種子從爆開的果殼中垂吊下來。更加有趣的是，它的種子不但看起來像蜜蜂的蛹，更會散發出像蜜蜂的信息素（pheromone），進而吸引以蜜蜂為食物的亞洲胡蜂前來叼食，胡蜂把帶有如蜜蜂信息素的部分吃掉後便把種子丟掉，土沉香便能播種到其他土地，傳播距離大約80米。

香港名字源自沉香？

相傳香港名字的「香」字，是指沉香。根據近代歷史學者羅香林教授撰寫的《一八四二年以前之香港及其對外交通》記載，宋朝時，東莞一帶及香港的新界瀝源（沙田）及沙螺灣（大嶼山西面）等地有大量土沉香。當時，賣香品的農民將土沉香的產品，即琥珀狀、半透明的香塊（又稱「莞香」），從陸路運到尖沙頭（即今日的尖沙嘴），然後用舢舨運往石排灣（即今日的香港仔），再轉運至中國大陸及東南亞，甚至遠達阿拉伯世界。因此，石排灣這個販運香品的港口被稱為「香港」，後來「香港」更成為整個海島的名稱。

何佩嫻指出，漢朝開始，客家人來到香港定居，居住的村落依山而建，村民會在村落後山種植風水林，尤愛種植土沉香。風水林除了擋風、抓實山坡上的泥土，村民還相信風水林能庇佑他們。由於村民深知土沉香的寶貴價值，每年只捨得從樹上折下樹枝，焚香以供奉祖先。

何續稱，風水林與村民共同生活了幾十、幾百甚至上千年，人和樹之間早已建立了深厚感情；村民亦世世代代嚴守祖訓，守護好村落的風水林和祖先種下來的樹。然而，本地村民珍而重之的祖先樹，以及人樹之間的連結，卻被偷樹黨無情的刀砍斷，實在令人惋惜。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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