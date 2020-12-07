93歲，還可以做手術！ 健康行先 年齡非拒醫理由

我只能說，在這些決定中，摯愛的意願及生活質素應是最重要的考慮點。年齡絕對不應是不作治療的原因。

病人的女兒，一聽到母親的診斷結果，就追問：「醫生，媽媽已經93歲！還可以做手術嗎？」「年紀這麼大！好做手術嗎？」記得同樣的問題，太太也曾經問過我。

病人是一名93歲老太太。那天，她的兒子及女兒齊齊陪她來診所見我。兒子剛從加拿大趕回來。據知，當他接獲姊姊通知，便立即買機票回港。自我隔離後，便陪母親見醫生了。

母親由精靈變疲累乏力

老太太雖已93歲，但據兒女說，她一向健康良好。「媽媽好叻。一直沒有病痛。只是十幾年前通過一次波仔，無再入過醫院，只是每半年去心臟科覆診一次。平時自己可以照顧自己，行得、走得、食得，經常自己行去我屋企坐坐。」

我見老太太亦算精靈，對答正常，只是面露疲態，身體有點虛弱。

「但自從農曆年開始，她就不能自己走路去我家！」女兒說，母親住在她家附近，平常生活自理，落街飲茶是她的日常。但是自從今年1月，老太太身體出現狀况，經常感到疲累不堪，連行去女兒家的力氣都沒有。她起初以為母親的疲累是受疫情影響，因整天困在家裏，所以變得乏力。但到了5月，她覺得媽媽情况實在太不對勁。母親不但腳腫，還有嚴重氣促。於是，急忙把老太太送往急症室。

急症室醫生看過老太太情况，把她收入院。但是在疫情期間，家人不得探望。要了解母親情况，女兒只能透過電話與醫護聯絡。過了幾天，內科醫生終於告知：老太太患有氣喘和貧血；醫院已替她輸血。但是由於疫情嚴峻，而且病人年紀大，於是醫生就說：「你不會同意阿婆再做檢查和手術啦！」

最後，醫生認為根據目前情况，最好是接老太太回家，然後等候心臟科覆診，再讓心臟科醫生跟進。

轉介紓緩治療 家人心慌

女兒唯有照辦，接母親回家，等待心臟科覆診期到來。她說，好不容易才等到6月見心臟科醫生，但其間老太太情况沒有好轉，還好像愈來愈差。於是，她將母親情况一五一十告知心臟科醫生。醫生將老太太入院紀錄及駐院醫生建議看過一遍後，只是說：「阿婆年紀太大。我轉介紓緩治療科跟進，不用再回心臟科覆診了。」

女兒說：「聽醫生這樣說，我心慌了。這表示阿媽無得醫！立刻召弟弟回港！」

兒子接着說：「醫生，可否告訴我們，阿媽情况如何？」

我翻查老太太「醫健通」（醫院管理局轄下醫院所存的個人病歷紀錄），發現她入院時血色素是低於4度（g/dL）（血紅素標準值女性為11.5至16.5度），大便樣本亦有血，患上大腸癌機率極大。其實，80歲以上長者患上大腸癌情况常見。由於老人家多數沒有做大腸鏡例行檢查，早期徵兆會被忽略，往往等到貧血、消瘦、乏力、大便出血、排便困難等病徵出現才有所警覺。

疑患大腸癌 憂開刀捱不住

我再看老太太紀錄，半年前覆診驗血仍是正常，貧血及乏力等徵狀近月才出現。因此，估計即使是大腸癌，也許是早期，腫瘤未有擴散。所以，我建議為老太太多作檢查；驗血和驗大便查找癌徵和大腸癌指數，如發現有異常，便做正電子檢查追蹤腫瘤，究其大小及有沒有擴散。如果沒有擴散，可考慮做手術切除腫瘤。但兒女一聽到「手術」二字便問：「已經93歲！還可以做手術嗎？」

這樣的問題，太太曾反覆問我。前年岳母在一次老人科定期覆診時，醫生要求再抽血及留大便檢驗，因為留意到她的血色素及體重同時下降了，懷疑她患上大腸癌。其後檢測證實她大腸內有一個約5厘米惡性腫瘤。於是，醫生建議將腫瘤切除。太太猶豫並問：「阿媽91歲了！還可以做手術嗎？」

「當然做得！」記得當時我是這樣告訴太太：「年齡絕不是考慮手術與否的首要因素，她的健康狀况才是最重要。如果手術能夠恢復她的活動能力和生活質素，沒理由因為年紀大而放棄。」

「不是放棄，我不是放棄媽媽。但她已91歲！捱得住嗎？」

記得我當時的解釋是，老年人，無可否認，較多長期疾病如高血壓、冠心病、糖尿病、中風、慢阻肺病、認知障礙症等。這些疾病無疑會增加各種治療包括手術的風險。但是究其原因，手術風險是由疾病所引致，並非關乎年齡。因此，一個高齡人士，如果沒有任何嚴重慢性疾病，手術風險並不會差於年輕人。太太聽了之後，仍有猶豫，續問：「手術值得嗎？我最大關注點是，不想阿媽辛苦。」

恢復活動能力 手術值得

「如果你問我，就一定值得。」記得我當時這樣回應：「辛苦，凡施手術或治療必有痛楚。但是不做手術，任由腫瘤在腸內生長，媽媽持續貧血、虛弱、氣促、不能排便、塞腸。」我更告訴她，曾看過不少病人，病情到了晚期，肚脹腸塞，糞便從口中溢出，苦不堪言。那種痛苦，真是慘不忍睹啊！

太太最終同意媽媽在91歲高齡接受了大腸切除手術。由於是微創手術，岳母住院5天便可回家。其後太太亦常說：「好彩阿媽做了手術。難道是麻醉藥作怪，她手術後比以前更精靈。」

事實上，岳母手術後，身體很快便恢復過來。在這兩年間，仍然能夠自理，行動自如，冲涼吃飯都毋須幫忙，我們是感恩的。面對病人兒女的疑惑，我忍不住向他們說一遍岳母情况，希望他們同意為老太太作出適當的治療決定。

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：林曉慧

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