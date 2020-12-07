醫徹中西：中西醫合力 尋最佳治癌方案

不會貿然否定另一方

近幾天病人覆診，狀態甚佳，閒談中他和太太講述，原來之前接受標靶治療時，雙腳有嚴重淋巴水腫，身體虛弱至不能走路，需要坐輪椅。他曾經找中醫治療，當時中醫說需要約兩個月時間去除淋巴水腫，但經過兩個月治療後，進展不大。病人再問中醫，中醫說療效不佳是因為西藥「毒性太大」，建議停止西醫治療。談到這裏，病人有一點激動。

我覺得奇怪，即使在內地，都是主張中西醫結合方法治療癌症，而並不會貿然否定其中一方。

以這病人為例，開始利用免疫療法時，病人非常怕冷，而且身體虛弱。家人一直用黨參和花旗參煲湯給患者服用，在中醫理論看，這兩種藥材可以補氣，服後病人的確比以往精神了，後來繼續做了幾次免疫治療，癌細胞得到控制，雙腳淋巴水腫慢慢消退，胃口由以往吃少少飯便想吐，到最近可以出街到餐廳「鋸扒」。在這個病人身上，中藥的確輔助了西醫治療癌症，但假若當時病人放棄接受免疫療法，後果可能不堪設想。

針灸緩解化療副作用

這是很多癌症照顧者面對的煩惱，癌症病人應否接受中醫治療？根據國內外經驗和研究，答案是頗為肯定。例如，根據現在美國國家綜合癌症網絡（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）治療指引，建議可以利用針灸作為癌症輔助治療，緩解化療後引起的疲倦、嘔吐、失眠；亦都有足夠證據證實，針灸可以紓緩乳癌病人緊張情緒，以及緩解服用荷爾蒙藥後引起的潮熱。而且在美國，針灸治療是包括在醫療保險內；至於中藥方面，在外國認受度比針灸低。但無論香港、內地或其他華人聚居的地方，利用中藥協助治療癌症實在非常普遍，亦有不少研究證實中藥可以輔助抗癌。

西醫治療進步勿放棄

另一方面，假若病人只是接受中醫治療，而不看西醫，又可不可以呢？我並不建議。

其中有幾個重要理由。第一，癌症診斷需要用現代醫學方法才能確診，例如俗稱抽針的組織檢查，才能夠證實患的是哪一種癌症。第二，癌症治療過程中，很多時需要抽血或電腦掃描等檢查，去斷定治療效果和進度。第三，癌症病人可能會有併發症，例如貧血、肺炎或骨痛等，很多時都需要西醫介入。第四，因為醫學和基因科技進展，透過基因排序分析腫瘤已經愈來愈普遍，基因排序結果可以有針對性治療方法，達到個體化治療（personalised medicine），亦即中醫所講「因人制宜」。

現在西醫的抗癌藥物，進入了飛躍式進步年代，每年推出新藥物，加上原有藥物新的應用指標，至少有10種；還有電療和手術技術都不斷進步。所以，即使是西醫，若不是腫瘤科專科，亦未必百分百掌握各款新標靶藥物和免疫療法，故中醫不理解現在新型藥物，是可以理解的。即使是腫瘤科專科醫生，面對複雜的癌症，也會定期和外科醫生或其他專科醫生作腫瘤多學科會議（tumour board），才會斷定治療病人的最佳方案。

所以，若要發揮中西醫結合治療癌症的最大優勢，第一步，可以嘗試讓中醫加入腫瘤多學科會議，一齊探討治療癌症最佳方法。相信幾年後開幕的中醫醫院，可以作為這方面的試點。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）