煮得smart：用膳10部曲 細味快樂

心理學研究顯示，與別人進餐分享食物，會感到食物加倍美味。食物奇妙之處就是由準備、烹調、享用以至供給我們營養素，都是快樂的科學！

嗜甜情緒易波動

舌頭上佈滿味蕾，幫助我們分辨出食物甜、酸、苦及鹹。一項有關初生嬰孩的研究顯示，給他們以上4類味道試味棒，逐一測試反應，發現嬰孩對苦及酸的味道反感，而對甜及鹹味顯得喜愛。研究指甜味食物多為人體提供能量，有正面幫助，容易被身體接受；鹹味同樣是體內電解平衡中所需的元素之一；相反，苦及酸味表示食品變質或變壞，對身體有負面影響，所以苦及酸味多不被身體接受。

因此，有些人覺得吃甜品會有「治癒」的效果。而從營養學去看，身體在消化含「單醣」（葡萄糖、果糖、半乳糖）及「雙醣」（蔗糖、麥芽糖、乳糖）的碳水化合物時，血糖會快速上升，而腦部其中一種與情緒有密切關係的傳導體——血清素（serotonin）也隨之上揚，令人有開心感覺。這高漲情緒卻是短暫，因為這時胰島素也發揮降血糖的功能，把升高的血糖「扯」下來，換來的是「跌落谷底」的負面情緒，脾氣一下子變成暴躁。若再次吃甜食改善心情，血糖及血清素水平便會大起大落，又喜又悲，情緒更加波動。

每餐至少吃半個鐘

朱古力可能是很多人的抗壓首選，其次是甜味食物及鹹點，需要注意的是，當你以為大吃一頓，抒發了一肚子不快的情緒之際，別忘記如果進食量過多，熱量、脂肪、糖分都統統送到肚子，體重便會漸漸上升，甚至形成肥胖，身體健康指數就會成為你另一方面的壓力來源！慢慢進食及控制食物的選擇及分量，才算是精明的方法。

投入每餐由買菜準備、烹調時間，在餐桌上與家人溝通及專心用餐，也是獲得快樂的基本元素。想起一段歌詞：「有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味……」可是，不建議吃高鹽的鹹魚啊！近年流行慢活也應用於飲食習慣上，學習放慢飲食的節奏，每餐用膳至少30分鐘；專家建議細味食物也是增加自身快樂的元素，包括以下10部曲：

1. 慢下來，專注

2. 細心觀看你的食物

3. 留心食物的顏色、條紋、形狀等

4. 用鼻感受一下食物的香味

5. 將食物輕輕的放在唇邊，輕輕的接觸一下

6. 用舌尖碰觸一下食物

7. 將食物放入口中，但不要咀嚼，感受一下食物在口中的感覺

8. 很慢、很慢地一口一口的咀嚼食物

9. 留心食物的味道每一個變化

10. 感受食物如何進入你的食道

既然生活壓力無可避免，我們便要裝備自己，抵抗壓力。建立良好的生活及飲食習慣固然重要，面對壓力時，更要小心選擇食物，才能得到加倍快樂。

想認識更多營養資訊，可向社康註冊營養師查詢或瀏覽社區營養服務網頁：www.ucn.org.hk/?c=nut_services

■開心低脂choco-shake（2人分量）

材料：

低脂奶……1杯（250毫升）

純朱古力粉……25克

香蕉……1隻

飲用水……1/2 杯

冰……1/2 杯

肉桂粉……1茶匙

做法：

1. 除肉桂粉外，將所有材料放入攪拌機，以高速攪勻

2. 倒入杯中，灑上肉桂粉，即可享用

文：劉碧珊（基督教聯合那打素社康服務社區營養服務註冊營養師）