減慢腦退化 保心血管健康 麥得飲食 「腦」如輪轉

「唔記得攞鎖匙出門」、「眼鏡放喺邊」，你有否經歷過？很多時只會當成「無記性」，其實或許是大腦神經細胞退化的一種徵兆，而問題可能與飲食有關，十分值得大家關注。

飲食習慣可致腦神經細胞退化

當大腦神經細胞退化，會引致記憶力、理解力、語言及學習能力、判斷力的功能受損，並且會帶來情緒、行為和感官變化，嚴重更會影響自理能力。有不同因素可以導致大腦神經細胞退化，而飲食習慣及營養不良為其中之一，例如缺乏維他命B1、 B12及葉酸等。

銀杏、薑黃素功效欠充分證據

市面常見的銀杏精華、薑黃素及白藜蘆醇等，都聲稱具有健腦功效，但至今還沒有充分醫學研究，證實它們有效預防及治療腦退化。雖然如此，健腦飲食對於保持腦部健康仍然扮演重要角色，補充足夠的健腦營養素能減緩腦部退化、保持腦部及心血管健康及降低患上慢性疾病的風險。

麥得飲食（Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative Delay, MIND Diet）是從地中海飲食（Mediterranean diet）與得舒飲食（DASH Diet）結合而成 ，研究證實可延緩腦衰退的速度。想知道自己的飲食是否均衡及貼近健腦原則，可參考下表，基於麥得飲食法所建議健腦飲食方法。

■健腦食材

全麥五穀類

分量：每餐半碗至1碗

選擇：紅米、糙米或麥皮等

功效：含維他命B及礦物質，有助腦細胞傳遞

蔬菜類

分量：每餐最少2份（1份=半碗熟菜）

選擇：多選深綠色蔬菜

功效：深綠色蔬菜富含鈣質及葉酸，有利控制血壓及維持腦血管健康

水果類

分量：每餐1至2份（1份＝1個或半碗中型水果）

選擇：多元選擇，每周2次莓果類

功效：富含抗氧化物及維他命C，保護腦細胞免受自由基損害

油脂類

分量：適量

選擇：橄欖油或芥花籽油；果仁種子如合桃、亞麻籽等

功效：富含不飽和脂肪酸，有利大腦細胞健康

奶類

分量：每天2杯（1杯約250毫升）

選擇：低脂奶及其製品、低糖或無糖加鈣豆漿

功效：低脂有利腦血管健康

調味

選擇：多用天然香料，減少高鈉質的醬汁及食品

功效：含豐富抗氧化物

蛋白質及代替肉類

雞肉

分量：每周至少2份（1份＝1両）

選擇：低脂白肉

功效：鋅質有利腦部健康

魚類或海鮮

分量：每周2份以上（1份＝1両）

選擇：多選富含DHA及EPA的深海魚類

功效：富含不飽和脂肪酸，有利大腦細胞傳遞信息

豆類

分量：每周2份以上（1份＝1磚豆腐）

選擇：豆類及低脂豆類製品

功效：含有異黃酮的多酚類物質，有利大腦細胞健康

紅肉

分量：每周不超過4份，如豬、牛、羊（1份＝1両）

選擇：低脂紅肉

功效：富含鐵質，有利腦神經細胞健康

雞蛋

分量：每周2至4份（1份＝1隻）

功效：卵磷脂及膽鹼為大腦神經傳遞物質營養素

其他

酒：如沒有飲酒，繼續不飲；若飲用，女性每天不超過125毫升紅酒，男士不超過250毫升

糖：每周不超過2次甜食、避免含糖飲料、油炸食物、便利及即食食品

編輯：梁小玲

文：廖芷珊（聖雅各福群會註冊營養師）

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