好zone動：「鬆膊」隨棍上

患肩周炎 著衫揹背囊都難

當肩關節繃緊甚至患上肩周炎，肩關節向前向後活動不會有太大影響，但旋轉動作的影響就比較明顯，例如女士扣內衣、穿衣服或是揹背囊時，很多時都需要將手向後旋。但當肩關節繃緊，就很難做到這些動作，影響日常生活。

一棍改善肩關節旋轉度

為大家介紹一個用棍做的動作，幫助改善肩關節旋轉的幅度。可以多次重複以加強訓練效果，從而改善活動幅度。

要點：

1. 將手舉起，肩膊與腋下形成90度，手肘屈曲90度，手指指向後方

2. 長棍放在拇指與食指之間的虎口位，長棍垂直在手臂的外側（圖A）

3. 將手肘內收至指向前方，然後另一側手將長棍向上托，直至有拉扯感（圖B）

頻率：約每秒1下，連續做1分鐘。做3至4次

呼吸：保持正常呼吸，不要閉氣

常見錯誤：肩膊縮起，沒有放鬆，身體過分轉動沒有保持自然姿勢

備註：訓練期間如有任何不適，應立即停止，尋求專業意見

文：周錦浩（註冊物理治療師）