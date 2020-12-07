好zone動：「鬆膊」隨棍上

【明報專訊】身體不同關節有不同功能，有些關節以穩定為主，例如頭蓋骨的纖維關節，沒有太多活動，因為它主要功能是保護大腦；另一方面，有些關節負責大量的身體活動，比較靈活，但是穩定度相對較低。例如肩關節，可產生的動作相對較多，正正因為它們較靈活，很多時當肩關節遇到問題，日常生活上的功能就會出現較大障礙。
患肩周炎 著衫揹背囊都難
當肩關節繃緊甚至患上肩周炎，肩關節向前向後活動不會有太大影響，但旋轉動作的影響就比較明顯，例如女士扣內衣、穿衣服或是揹背囊時，很多時都需要將手向後旋。但當肩關節繃緊，就很難做到這些動作，影響日常生活。
一棍改善肩關節旋轉度
為大家介紹一個用棍做的動作，幫助改善肩關節旋轉的幅度。可以多次重複以加強訓練效果，從而改善活動幅度。
要點：
1. 將手舉起，肩膊與腋下形成90度，手肘屈曲90度，手指指向後方
2. 長棍放在拇指與食指之間的虎口位，長棍垂直在手臂的外側（圖A）
3. 將手肘內收至指向前方，然後另一側手將長棍向上托，直至有拉扯感（圖B）
頻率：約每秒1下，連續做1分鐘。做3至4次
呼吸：保持正常呼吸，不要閉氣
常見錯誤：肩膊縮起，沒有放鬆，身體過分轉動沒有保持自然姿勢
備註：訓練期間如有任何不適，應立即停止，尋求專業意見