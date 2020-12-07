知多啲：手術「調校」雙眼度數 分工看遠近

眼科專科醫生陳偉民指，需要先評估患者的適應能力及需要，再作判斷。手術植入多焦距人工晶體基本可以解決近視、老花的問題，惟大約每1000人接受手術，會有數人到最後無法適應，甚至要求醫生取出晶體。他解釋，因晚間會有眩光問題，非常影響晚上需要駕車的人，部分患者亦可能不習慣眼睛有一圈圈光環而要求取出晶體，「就好像學游泳一樣，有些人很快學懂，但有些人怎樣也無法掌握，因人而異，有快有慢」。

如果多焦距人工晶體不適合，陳偉民指可選擇單視覺矯視法（monovision），即俗稱「鴛鴦眼手術」，手術「調校」眼睛的度數，令一邊眼可負責看近物，另一邊眼看遠景。不過，這個方法要左右眼協調，適應需時，一般需1至3個月。

視力適應力低 不宜做「鴛鴦眼」

但始終這是手術，要盡量避免患者有不適應的問題，需要靠一些客觀條件，評估患者的適應能力。陳偉民舉例說，當患者佩戴眼鏡的度數與本身視力相差100度，仍可應付日常生活或工作，代表有一定的適應能力可應付單視覺；相反如患者一年內多次驗配眼鏡，仍指視力不清，就未必可以應付單視覺矯視法。

另外，如果患者眼鏡有花痕，或鏡片度數未夠精準，而病人仍不覺視力受阻，他的調節能力相對較高，較容易適應單視覺矯視法。