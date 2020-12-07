「鴛鴦眼」矯視非人人適應 白內障手術咪早咪遲

手術是目前治療白內障的唯一方法，白內障手術一般需時15分鐘，簡單風險低。不過，何時做手術？選擇哪一款晶體？手術前，必須做「睛」明選擇！

◆李：李凱揚（養和醫院急症科專科醫生）

◆陳：陳偉民（眼科專科醫生）

■青壯年確診愈來愈多？

問：白內障有無年輕化趨勢？

李：未看到白內障有年輕化趨勢，整體患病數字維持正常增長。不過，接受白內障手術患者就有年輕化，病人不會等到70歲才做手術，因為現時手術成熟，而市民健康意識亦提高，傾向較早接受晶體置換手術。

陳：現時很多人每日對着電腦和手提電話，對視力要求較高；當發現視力模糊不清，便會尋求醫治，所以確診白內障的年齡較以往年輕。

■長者才高危？

問：白內障有何病徵？誰是高危？

李：白內障是指眼球內晶體開始渾濁，初時未必有病徵，但當病情惡化，病人會逐漸感到影像模糊、變黃變暗；其他徵狀還有近視度突然加深、光暈、重影等。雖然白內障大都發生在長者身上，但嬰孩亦可能患病，估計與遺傳有關。另外，慢性病患者（如糖尿病）、眼部曾經受傷、長期服用類固醇、長期吸煙，都有較高風險患上白內障。

■手術幾時做至好？

問：白內障手術是否「早做早享受」？推遲手術有沒有風險？

陳：坊間有所謂「早做早享受」，不過我很抗拒這說法。雖然白內障手術安全、可回復視力，但始終是手術，這說法過於輕率。事實上，手術時機因人而異，最基本條件是病情開始影響患者日常生活或工作，醫生才建議做晶體置換手術。

另一方面，以往很多人以為白內障只會影響病眼視力，當另一隻眼看得清楚，便選擇遲一點才接受手術。不過，晶體會隨時間變硬，如晶體「過熟」，可能堵塞眼前房去水位，淚水排出受阻，有可能引致急性青光眼；晶體過熟也可能爆開，流出物質可引發急性虹膜炎，兩者都有可能導致視力全失。幸好現時相關健康教育做得不錯，而白內障手術只需時約15分鐘，及早診斷及適時治療，很少發生上述情况。

■人工晶體 單焦、多焦點揀？

問：白內障手術後，視力百分百回復？

陳：晶體置換手術包括兩部分，先清走渾濁晶體（白內障），再植入人工晶體。手術後，可改善因晶體老化所引致的視力模糊，其他效果就要視乎所選擇的晶體而定。

人工晶體最基本有兩個要求，首先是可防紫外光，其次是可永久使用。市面上有不同種類人工晶體，如單焦距晶體提供單一焦點，可選擇看遠或看近，如經常閱讀的人，可以選擇看近的晶體。不過由於焦距單一，看遠時就要戴近視眼鏡。

多焦距人工晶體則可同時兼顧遠近視力需求，晶體上有不同焦距環應付不同視力需要，毋須額外戴近視或老花鏡；但這一類晶體的缺點是，患者需學習適應，影像不及單焦距晶體清晰，夜間會見到重影或光暈等。

另外，有一些人工晶體可過濾藍光，理論上可減少電子屏幕對黃斑點的傷害，但影像會變得微黃，如工作涉及調色便不太適合。選擇哪一款人工晶體，視乎患者生活習慣或工作需要，醫生在手術前必須與患者溝通清楚。

■做完手術，隔兩年又矇？

問：白內障手術後，為何不能恢復視力？是否復發？

陳：患者若有其他慢性病或眼疾，手術後的視力回復程度可能與預期有落差，如患有糖尿病、黃斑病變，術後便未必可回復百分之百視力；或患者曾接受激光矯視（LASIK），眼角膜弧度改變，增加計算人工晶體度數的難度，術後有可能出現50至100度偏差。

白內障不會復發，但有部分人手術後兩年開始覺得視力模糊，是由於支撐人工晶體的「窗框」——囊袋後方，因新陳代謝出現細胞增生，令視力變得模糊，屬於常見現象，愈年輕愈容易出現。由於植入的人工晶體與囊袋在兩年後已變得穩固，所以只要接受數分鐘激光手術，移走有細胞增生的囊袋部分，便可回復正常。

文：wongyim

編輯：梁小玲

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