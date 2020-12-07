知多啲：關係不平等 反抗求助

說出感受 提醒施虐者

他提醒，受虐者應反抗而非啞忍，向施虐者表達自己感受，指出其行為、言語令自己不舒服。「很多時施虐者同理心不足，對自己的行為未能感同身受，需要有人提醒，否則情况只會更嚴重。」受虐者亦應有心理準備，反抗後或會改變雙方關係，同時應找其他人支援，如有需要則盡早尋求專業協助。

不反抗 問題愈滾愈大

精神科專科醫生麥棨諾補充，任何人面對語言暴力或心理虐待，不應抱有「忍一忍，可能遲點沒事」的心態。如果受虐者不反抗，施虐者只會變本加厲，像雪球般愈滾愈大。他提到某個案中，有丈夫將太太罵到一文不值，不讓她見朋友，要隨時隨地接他電話，不許她有私人空間，甚至去哪兒都要「報到」，否則便會大罵太太。受虐者遇上言語暴力不作反抗，可能為「家醜不出外傳」、不想影響子女，選擇啞忍。其他家庭成員見狀應作出支援，制止家庭暴力發生。

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