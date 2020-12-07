知多啲：關係不平等 反抗求助

【明報專訊】長期受無理取鬧，只能讓步？問題「爆煲」前，如何防範於未然？臨牀心理學家鮑偉豪指，若發現自己在關係中，因對方態度、行為，而有一段時間感到不開心、被貶低或侮辱，有感關係並非平等；或者不想與對方對話、不願意與他出席社交場合，甚至因擔心對方情緒爆發而凡事說好，這些都可能是受心理虐待的警號，應考慮尋求協助。他形容「在關係中對方是否無理取鬧，你應該可以分辨；當你有『係咪應該繼續？』的想法，即問題已存在一段時間，（求助）不需要等」。
說出感受 提醒施虐者
他提醒，受虐者應反抗而非啞忍，向施虐者表達自己感受，指出其行為、言語令自己不舒服。「很多時施虐者同理心不足，對自己的行為未能感同身受，需要有人提醒，否則情况只會更嚴重。」受虐者亦應有心理準備，反抗後或會改變雙方關係，同時應找其他人支援，如有需要則盡早尋求專業協助。
不反抗 問題愈滾愈大
精神科專科醫生麥棨諾補充，任何人面對語言暴力或心理虐待，不應抱有「忍一忍，可能遲點沒事」的心態。如果受虐者不反抗，施虐者只會變本加厲，像雪球般愈滾愈大。他提到某個案中，有丈夫將太太罵到一文不值，不讓她見朋友，要隨時隨地接他電話，不許她有私人空間，甚至去哪兒都要「報到」，否則便會大罵太太。受虐者遇上言語暴力不作反抗，可能為「家醜不出外傳」、不想影響子女，選擇啞忍。其他家庭成員見狀應作出支援，制止家庭暴力發生。