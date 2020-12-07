侮辱 恐嚇 黑面 啞忍心理虐待 陷惡性循環

心理虐待在親密關係中尤其常見，長期受心理虐待會帶來什麼影響？受害人如何應對？

心理虐待有別於身體虐待，傷痛未必是肉眼可見，如何評估？學術期刊SSM - Population Health（《人口健康》）在2019年12月號刊登研究，提出4個心理虐待的測試指標，包括：私底下被侮辱或攻擊、當眾被貶損或恥笑、被故意恐嚇及令受虐者受驚、被語言恐嚇會傷害受虐者及他在乎的人。指標分為高、中、低3個強度，若有一項或以上指標長時間經常出現，已屬高強度水平，間中出現為中強度，甚少或沒有出現則屬低強度。

長期受辱 精神、自我形象受損

臨牀心理學家鮑偉豪指，心理虐待常見於認識的關係中，可以是伴侶、親子、朋友，甚至是同事、同學；一般透過非肢體、語言或非語言方式，令人精神或自我形象受損；如無理指摘對方、「黑面」、怒視對方表達不滿等。心理虐待常與操控式行為有關，施虐者旨在透過貶低受虐者形象、要求受虐者聽命於自己等方法，獲得高高在上、擁有權力的感覺。

他續指，心理虐待屬持續、長期折磨，不是偶爾出現，甚至會隨關係加深而加劇；當受虐一方長期受侮辱，或會因感羞耻而愈陷愈深，認為是自己不足才會受到指摘，再因擔心自己做不好而影響之後表現，令心理虐待變成惡性循環。

影響周圍環境 使受虐者孤立無援

不少人以為，心理虐待只是涉及言語羞辱，但事實並非如此。鮑偉豪引述Anales de Psicologia（《心理學年鑑》） 2014年10月號研究指，在親密關係中，心理虐待方法大致分為直接及非直接兩大類，涉及情緒（emotion）、認知（cognition）、行為（behaviour）、情境（context）4方面。直接行為指針對受虐者作出責罵、侮辱，甚至恐嚇，試圖影響其情緒及對自己的看法，如長期指摘受虐者「無用」，用不同身體語言向受虐者表達不滿，故意冷待受虐者等；非直接則是透過影響周圍環境，使受虐者變得孤立，無法向人求助，令施虐者更易操控，加強心理虐待效果。例如，當受虐者找朋友傾訴時，施虐者「黑面」表示不滿，令受虐者不敢再找朋友，慢慢失去支援網絡，「當連朋友一句『我覺得你好好』的正面說話也聽不到，唯一（接收到的）資訊是自己沒用，（受虐者）會更否定自己」 。

兒童情緒困擾 或拒絕上學、搗亂

精神科專科醫生麥棨諾補充，兒童、長者、智力障礙、長期病患者面對語言暴力時，因無能力反抗，往往成為被虐的一群。受虐者會出現不同形式的情緒困擾，小朋友可能拒絕上學或者做出誇張行為，如搗亂。他續指，施虐者很多時具有人格障礙，成長環境是其中一個因素，如童年遭受虐待，長大後以同樣方式對待他人，誤以為藉此可改善雙方的關係。人格障礙者較有傾向在心理或肢體上虐待他人，其中邊緣型人格障礙患者情感表現不定，可能突然捧高或踩低對方，令人無所適從，「所謂『一啖砂糖一啖屎』，利用此手段令對方在他掌控之內」。

被親密的人傷害 對人或失信任

鮑偉豪形容，相比身體虐待，心理虐待較難被察覺，當事人想求助亦難以啟齒，「（心理虐待）沒有表面傷痕，即使當事人向外界求助，不少人認為只是相處問題」，很多時要演變成婚姻破裂、身體虐待等，才發現問題嚴重。惟心理虐待影響十分長遠，「被信任的人、本應愛你的人傷害，自我形象會更差」，更有可能令他們失去對人的信任。香港大學2013年《香港不同地區虐待兒童的情况：社會性指標及地區差異的研究》顯示，在2001至2010年間，近5000名施虐者中，有66%在童年時曾受虐，可見虐待問題的影響至下一代。

按社會福利署今年1至9月數據，650宗新呈報保護兒童個案中，有8宗（1.2%）心理傷害／虐待個案；而在同期的2011宗新呈報虐待配偶或同居情侶個案中，則有210宗（10.4%）精神虐待個案。在眾多關係中，伴侶間心理虐待是否較常見？鮑偉豪指，從數據看，伴侶關係的確較易出現心理虐待，惟小朋友年紀較輕，或未能準確表達自己感受，有可能受心理虐待而不知，數據只能作參考。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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