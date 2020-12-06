副刊

星期日生活

家明雜感：《曼克》（一）：沒有劇作家，何來影史經典？

【明報專訊】不知是攞景抑或贈興，香港戲院受疫情波及第三度關閉。幾乎同一時間，本年另一部最令人期待的新片，剛剛在網上串流平台發布。真是你有你寥落，我有我多彩。

上 / 下一篇新聞