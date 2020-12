安徒行傳：誰人殺死了上帝? 顫抖者如何團結？

在這個建立香港「新常態」運動撲面而來的當下,忖度是否是因為中共見美國政局混亂而乘機下手,要不是一廂情願,就是完全低估了中共要完全實現以「黨國治港」的決心和意志。因為,「新常態」運動所針對的重點對象,其實是本地的文化與意識形態領域,以及廣義的公民社會。從來國際外交博弈,所關注的只能是深具象徵意義的政治舉動,例如重大政策的變更、選舉的狀况和知名異見者的命運等。但刻下除了黎智英被押和黃之鋒、周庭等入獄等是會招來外國關注甚至反應之外,那些持續的濫告、不符公義比例的法院裁決,以及對文化、教育領域的干預,都是「國際社會」鞭長莫及的事。

接着早前個別老師因為輕微錯誤而被「釘牌」事件的,是施政報告中大張旗鼓整治通識教育科,雖然沒有廢掉「通識」一科,但是那些移除大腦、只留軀殼的改革,其惡劣效果實無異於「毁科滅教」。至於派駐有線電視的「刀手」,也在這個疫情高漲的「最好時機」亮出兇器,大量裁員,一舉廢掉新聞部做得最出色的部分。錯只錯在太露骨和太過分,激起幾近「總辭」的抗議風暴。

暴政對文化限制如出一轍

上述這些顯眼的打壓,其實只是建立「新常態」文化的一部分,但其實更廣泛的刪禁創作或言論,已經漸漸以「親建制的群眾運動」方式非正式地展開,不單有大學教授在討論會上的發言被斷章取義、惡意攻擊,也有嫌疑影射「逆權運動」中政治口號的產品被無緣無故刪禁。種種迹象顯示,更為難看的審查制度,將會在這些事之後漸次登場。

但究竟,對傳媒、學術、文化及教育界的刪禁和打壓,可以「去得幾盡」呢?

捷克作家克里瑪(Klima)在一次題為「文化與極權主義」的演講中曾經提到,捷克在半世紀內經歷過納粹暴政和斯大林主義,它們在殘酷和殘暴的程度、方式上有所不同,但持續不變的是對文化的限制。只有那些不追求自由,不追求一個更高更好生活的文化,才是被允許的 。

他憶述在捷克,經過蘇軍入侵之後,1970年代捷克從事文化工作的人大都拒絕與政權狼狽為奸。「在整個一年中,實際上所有大學藝術系全軍覆沒,科學學術機構化為烏有,所有涉及學術和文化雜誌和期刊遭到禁止。他們的作品不能發表,他們現有的書從書架上和圖書館裏被拿走。他們的名字不能在公開場合中被提及。」

捷克經驗 建立顫抖者同盟

漸漸地,試圖擺脫權力陷阱的人在增加,一些小團體開始在不同的地方聚會:教堂、體育俱樂部和私人家中。這些小團體都有相似的目標,就是對「權力試圖減縮成僅僅是生物學意義上的倖存生活」給予一種「超越個人的意義」。他又憶述,當時捷克的這些小團體廣泛流傳着哈維爾給總理胡薩克的公開信,信中對新常態制度下的捷克提出尖銳的批評,預言其反人性、反文化的做法必然帶來崩潰。另一批受到廣泛閱讀的文稿是哲學家帕托奇卡(Jan Patocka)的《異端文集》。

帕托奇卡在這本文集中提出一個「顫抖者團結」(solidarity of the shaken)的概念,被廣泛談論。他認為在受害者和隨時被剝奪生命的人們中間,可以造就一種威信,並且憑自身成為一種力量的泉源。這種力量可以構成一種文化上的反對派。但這種反對派和其他典型的文化運動一樣,主要依賴「個人」,重視「個人」在歷史中不可或缺的作用。這種「個人」把鬥爭限制在思想和精神範圍內,因此權力不可能輕易奪回。

文化抵抗使統治者感威脅

克里瑪說,當時這種文化抵抗使統治者感到備受威脅,不時搜查私人住宅,扣押那些在聽講座、讀劇本或念抒情詩的人,沒收這些作家的手稿,判處那些複印這些文章的人有罪。可是,由於年輕人急切地想擺脫由當權者提供的「偽文化」,他們愈來愈多地投身這些文化抵抗活動。文學寫作、小劇場和抗議音樂蔚然成風。但他們也因此而愈受政權的暴力對待。在捷克1989年變天之前,文化反對派(「顫抖者同盟」)和極權主義權力之間存在着尖銳的對立。

帕托奇卡關於「顫抖者團結」的思想,其實是脫始自他對第一次大戰處身戰爭前線的士兵的現象學觀察,當然亦可以引伸至其他政治暴力所帶來的創傷經驗。他了解到,「前線」的經驗往往是面對難忍的恐怖、世界的荒謬和意義感的喪失。這種「意義的喪失」令人「顫抖」,就如耶穌在被釘十字架的時候呼喊:「上帝呀,為什麼您離棄我?」(My God, Why Have You Forsaken Me?)。但帕托奇卡認為,這種無意義感也可以是另一種意義的泉源,因為體驗過存在的極限後,一個人不會再停留在苟活狀態,只在物質層次上解決安身立命的問題,而是開放一個通向絕對自由的視界,令人自覺到其主體的地位,開始知悉如何要對自己的選擇和行動負責。

「顫抖」的體驗也令戰士對戰爭有新的理解,不會只停留在受害和負面否定,而是內在地獲得一種正面的自我肯定。而顫抖者之間的團結,所指向的是能夠超越以同質性或者以怨恨作基礎的團結,成就「城邦」的真正涵義。以「城邦」的開放政治生活,抵抗極權主義的權力制度。

帕托奇卡是哈維爾的精神導師,他一生多番被禁止在大學授課,既受過納粹壓迫,也受過捷共逼害。他晚年是一個溫文爾雅的哲學老人,默默地在「地下大學」傳授自己的學問。他在《七七憲章》運動中,因為擔當了運動的主要發言人之一而被拘捕,在被盤問時期不幸病發,未幾即離世。

香港文化的物質環境,與當年捷克當然差天共地。然而政治運動因高壓而被迫退潮之後,抵抗極權的前線也難繼續放在議會或街頭。而無可避免的是,廣義的文教與媒體領域,已經是首當其衝,直面極權權力的張狂。而在這條戰線,絕難期待什麼「國際援兵」。所以,與其妄想一個「救世主」,絕望地向祂呼喊「為什麼你離棄我?」或者不斷埋怨「誰人殺死了我的上帝?」不如開放我們一直在「顫抖」的內心,共勉互勵,讓文化成為團結對抗極權主義的第一戰線。

