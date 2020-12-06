周日話題：一條難行的路 致敬有線中國組

事發翌日，前新聞統籌專員馮煒光還在其專欄中大放厥詞，稱在「黑暴攬炒」和新冠疫情打擊下，新聞機構經營不善，必然要縮減開支。他舉例稱，壹傳媒和商台都先後裁員，TVB也不會因為是「CCTVB」而得以倖免，「黃絲」炒作放大有線裁員是「泛政治化」云云。新聞界痛惜有線裁員，是因為有線多年來提供了優質新聞產品，如《新聞刺針》及中國新聞等，都是業界標竿，多年來獲獎無數。因此，這些員工也理應是有線的寶貴資產，管理層以經營理由或者「架構重組」炒人說不過去：沒有這些優質新聞產品，有線更難吸引訂戶，經營境况將愈加困難。

痛惜 只因優質

本次被裁的有線中國組副採主黃麗萍，是一名「好打得」的女將；而「總辭」的有線中國組，也是行內知名「好打得」的中國組。這裏要解釋一下，港媒有記者駐內地的不少，但並非每一間機構都專設中國組。大多數機構的「非專職」駐內地記者在港聞記者中輪換抽調，即這名記者在港期間做港聞、在駐內地時做中國新聞，但有線中國組不一樣，首先是前線記者每人每年駐內地時間往往是半年（每3個月隔開一次），已離職的前輩林建誠更是創下連續駐站10年的紀錄；第二是「專職」，他們在港工作的半年，也是在處理中國新聞，包括收料、包故仔、緊盯外電、官媒，無需分神處理港聞。這樣的工作模式，可以保持他們在內地的人脈不「斷纜」。如果不是有固定制度的話，今次駐站3個月，下次隔一年，還有誰記得你？所以即使其他機構都有記者駐內地，去跟一下官方發布、重要會議可以，但遠遠不及有線中國組熟悉國情，更重要的是，不像他們能摸得清在內地採訪的「門路」。

其他機構難摸清內地採訪門路

不難看出，有線中國組走的是一條更難的路。所謂更難，首先對記者要求高：一年中有半年不在港，如何照顧家庭？自己在無親無故的外地生活，且不說大城市如北京或者廣州（以前還有上海站）相對容易適應，有突發要去到成都重慶、雲南貴州，或者偏僻地區如甕安烏坎，仍要能正常工作且照顧好團隊成員；第二是對主管要求高：要肯出成本，肯放手讓同事去做，信任前線的努力能換來好故仔，自己亦有承擔——新聞主管每天所作的決定，往往都在一閃念之間：疫情之下，要不要派人去武漢？不去會損失什麼？去了能做到什麼？怎麼保障同事？……上述兩條，如果不是一個長期信念一致、上下同心、互相支撐的團隊，是很難做到的。

讚譽 多年積累

有線中國組在香港觀眾和同行中的讚譽，從多年前起開始積累，四川地震、李旺陽、維權律師、到最近的武漢疫情，這些報道之所以「好睇」，是因為「講人話」、為民發聲，走的是「由下至上」的道路。有內地維權苦主感慨，有線中國組總辭，以後我們找誰傾訴？這個問題真的很難答。筆者不是說負面報道、維權新聞才是好新聞，有線也不是「逢中必反」，其寶貴之處是生猛而真實的第一手資訊：豆腐渣校舍質量有多差？就用手去掰一下磚頭；上海迪士尼開幕，就去試搭一轉過山車；到內地隔離檢疫有什麼流程？記者就親身示範一次。

或者你會說，去搭過山車有何難做？問題恰恰在這裏，看有線做中國新聞好似好容易，但為什麼其他台往往做不到？難或易的關隘，在於有無「心」。有「心」要做好，就會下苦功鑽研方法、尋找門路、聯絡線人、升級裝備；單是前線有心也不夠，還要高層理念一致才可以。今次下令炒人的有線某高層，曾經也駐過內地，他出品過幾多好故事？觀眾記得的不多；但同行、同事知道他的「軼事」，就有不少。風評如斯者，有線中國組顯然無法與其「溝通」合作，還不如真的「引刀成一快」了。

非做官媒傳聲筒 幫觀眾梳理

做中國新聞，不僅有「由下至上」，也有「由上至下」。國家主席習近平向人民英雄紀念碑獻花圈、在深圳改革開放40周年大會上的講話，有線都一樣直播，以前也到發射現場直擊過火箭升天，但有人會因此把有線標籤為「藍絲」「染紅」嗎？內地官媒每日都產生大量資訊，領導人動向、大小會議、政策頒布、科技發展等等，有線中國組也一樣會跟，但不是做「傳聲筒」，而是幫觀眾梳理、請專家解讀，時不時還要做個街訪，問問內地老百姓意見。

在每一天的新聞實踐中，「由下至上」與「由上至下」的平衡如何把握？這不僅是有線，而是全香港新聞機構的中國組都要常常思考的問題。在香港做中國新聞，應該站在一個什麼位置？怎樣幫受眾了解國情？哪些國情應當優先了解？怎樣帶給觀眾獨家資訊？怎樣排除外界影響、展示自身獨立思考和風格？要回答上述問題，說易也易，說難也難，因為透過官媒或者互聯網，每日一定可找到足夠內地「料」，供「砌版」或者填充大氣電波綽綽有餘，但出品要高質素、而且長期堅持如是，就十分困難。

今時今日還有另一問題：去年逃犯條例風波後，中港關係降至冰點，內地不少人將「港媒」一律視為「毒媒」「黃媒」，不要說早就戒心甚重的政府部門，一般專家學者接受訪問也更加審慎，香港傳媒駐內地記者的工作就會難上加難。與此同時，香港不少受眾情緒上抗拒北京，對內地發生的一切事情不是「派嬲」就是無情嘲諷，就算是真實的也不相信。不僅維權新聞關注度大跌，「為民發聲」也無人聽，「鍵盤戰士」往往連帶連認真做中國新聞的傳媒都要踩上兩腳。要怎樣面對這樣的情况？

以上的問題，每一間香港傳媒都有自己的答案，有線中國組也有他們的版本。哪家回答得比較好，受眾可以評判、可以選擇。但無得選擇的是，寒冬已至。謹以此小文向有線中國組行家致敬，因為他們不僅示範了一條難行的路，更踏出了「總辭」這一步。其他傳媒的中國組之路要怎麼走下去，值得深思。

文˙愛家姐妹

美術•胡春煌

編輯•廖偉龍

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