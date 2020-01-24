e精選：家居化身酒吧 DIY綿密泡沫啤酒

迷你販賣機冷藏汽水

日本很多大城市都有土地問題，東京有些房屋甚至比香港的蝸居更細小，因此在空間運用上，日本人一向有特別的見解。其中細小家居的雪櫃，最主要未必是用來存放食物，反而以存放飲品為主，想慳位又歎到冰涼飲料，日本的Thanko便推出名為「我的自動販賣機」的小型雪櫃。顧名思義，設計以罐裝自動販賣機為概念，機內共分6層，上方5層可各放兩罐約350毫升的鋁罐飲料，用家按下櫃門每層對應的按鍵，飲料便會傳送至最底1層並取出飲用。這個雪櫃以電子半導體製冷技術設計，溫度最低約為5℃，相對於一般大型雪櫃的壓縮機製冷較為環保及省電，並附送車用充電頭，可供車內使用。

疫情嚴峻，酒吧再度關閉，大家唯有乖乖留家飲個暢快。不過，酒吧的酒類選擇較多之外，啤酒面層的泡沫亦較綿密，入口順滑。想在家中也能飲到酒吧級啤酒的綿密泡沫，由日本GreenHouse推出的小型啤酒機（型號：GH-BEERO-BK）便幫到手。只要打開機身，內部提供直徑72毫米、高260毫米的空間放置啤酒，無論是250至500毫升的罐裝，或是330毫升細樽裝都放得下。機內設有保冷劑，用家只要預先將保冷劑放入雪櫃冷藏，便可為啤酒保溫3小時，配合機內具備的40kHz超聲波裝置，就算安坐家中都能飲到7：3黃金比例的啤酒。

自調cocktail很簡單

單飲啤酒覺得悶，想飲cocktail但又無從入手？或許GreenHouse的另一件產品cocktail調酒機（型號：GH-BEERL）可以幫到手。其實設計原理與小型啤酒機相同，同樣設有飲料存放位置、保冷劑及超聲波裝置，不過飲料存放位增至2個，每邊可放入250至500毫升的罐裝，或是330毫升細樽裝飲料。機頂側設有鍵鈕，以選擇左、右飲料獨立輸出或「兩溝」。就算不愛飲cocktail，由於兩側飲料存放位合共最多可放到1公升啤酒，飲得多都不用頻頻加酒。

售價：我的自動販賣機 $2188

家用啤酒機 $988

Cocktail調酒機 $1188

查詢：2643 3328