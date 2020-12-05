加大手柄 按鍵移右似單反 6級防震「無反」握感佳

（註︰本版相片模特兒按拍攝需要暫除口罩）

常說相機界進入寒冬時期，不少生產商都因手機拍攝能力提升，而令相機銷量大受打擊，當中以入門級DC數碼相機影響最大。不過，中高階無反相機始終在畫質、操作上都較手機優勝，仍有一班捧場客。市場萎縮下，各廠間的競爭也轉趨激烈，其中Fujifilm以畫質、懷舊風機身設計及自成一格的操作，殺出一條血路，在Canon、Nikon、Sony等之後形成一股不容忽視的勢力；但亦由於Fujifilm的相機操作及設計與一般單反有極大分別，一班用慣單反的攝友難以即時適應，未能下定「轉會」的決心。

保留Q鍵 快速設定相機功能

為了吸引單反攝友，Fujifilm早前便推出全新X-S系列。此系列的最大特點，是機身設計傾向接近單反相機，有別於舊有系列主打的懷舊風設計。而頭炮的X-S10便大幅改動了手柄位設計及按鍵位置，以滿足這個系列的要求。首先手柄位以人體工學設計，體積較過往相機更大，握感更加近似現時的單反相機。此外，新機亦將轉盤及按鍵的位置移到相機右方，方便用家可單手使用大部分功能。不過，為了保留Fujifilm的操作特點，相機仍設有「Q」鍵，用家可透過此鍵快速設定ISO、對焦區、測光模式等不同功能，毋須每次都要進入MENU設定；配合鎂合金機身，相機連電池及記憶卡的重量只有465g，相比另一部價位相近的X-T3的539g明顯輕巧得多。

-7.0EV低光對焦 更勝同門頂級機

至於功能方面，X-S10亦有不少改進，重新設計的5軸機身防震（IBIS）系統便是其中之一。為了提升相機的防震能力，廠方特別將防震系統組件的體積及重量縮減，但能做到6級防震，接近頂級型號X-T4的6.5級防震。對焦速度亦與X-T4一樣，做到0.02秒自動對焦，而且在低光對焦方面，X-S10有賴於216萬相位檢測像素而達到-7.0EV，比X-T4的-6.0EV更強，在拍攝夜景或在暗位拍片時更容易對焦；加上相機保留臉部或眼部追蹤自動對焦，無論是影相或是拍片，都能鎖定主體臉部或眼部，記者實際試用時，追焦功能反應亦相當快。不過，新機的機械快門連拍最多為每秒8張，不及X-T4的每秒15張；使用電子快門則兩機同樣最多達每秒30張。

兩招減拍片晃動 USB Type-C充電

拍片能力上，X-S10最高可拍攝4K解像度的影片，但幀率最高只有29.97p，相比X-T4或X-T3的59.94p略低。根據代理解釋，此舉雖然犧牲了一些影片質素，但更有效控制相機拍攝時的過熱問題，而機體亦提供1080＠240p慢動作影片拍攝功能。而為了提高拍攝影片時的畫面穩定，X-S10亦設有DIS數碼防震模式及IS增強模式，以減少手持拍片時的晃動。值得一提的是，今次新機將不提供火牛，用家可透過USB Type-C插槽充電，如在戶外發現相機無電，也可利用外置充電器補給電量。

■規格

感光元件：2610萬像素（23.5×15.6mm）X-Trans CMOS 4

快門：1/32,000秒（電子）、1/4000秒（機械）至15分鐘，B快門

感光度：ISO 80（擴展）、ISO 100（擴展）、ISO 125（擴展）、ISO 160至12,800、ISO 25,600（擴展）、ISO 51,200（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：0.39吋236萬像素OLED觀景器、3吋236萬像素（約104萬觸控像素）左揭式旋轉觸控屏幕、4K＠29.97p拍片、18種菲林模擬模式、Wi-Fi、藍牙

體積：126×85.1×65.4mm

重量：465g

售價：$7999（淨機身）

查詢：2406 3225

文：勞耀全

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com