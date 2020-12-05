疫境下小確幸 摩登茶室呷一口春摘「香檳」

以咖啡起家的The Academïcs Group進軍茶界，開設摩登精品茶室The Tea Academïcs茶研。茶迷或許會擔心，以咖啡起家的品牌，開茶室會否只是噱頭？不過若你走進這間新茶室，會發現這裏的人對待茶的態度相當認真。茶單有手泡茶、茶拿鐵和冷泡茶3個系列，由年輕侍茶師（tea sommelier）冲泡，給客人解答茶葉的產地、特性、茶味，即使初接觸茗茶也能輕鬆挑選心頭好。

粉紅洋甘菊花茶 醇香漂亮

假如酷愛原茶的醇香，首選手泡茶系列。手泡茶以產地單品茶（single origin）為主，侍茶師為每款茶泡3次，先把第1、2泡混合上桌，融合兩者的茶香和醇度，客人喝畢，再泡第3次。現時供應6款茶，雖不算多，但勝在挑選的皆是該產地的高質茶。例如印度紅茶，便挑選來自喜馬拉雅山附近茶園出產、有「茶界香檳」之稱的大吉嶺紅茶（Darjeeling Tea）。大吉嶺1年分3次收成，包括春摘（first flush）、夏摘（second flush）和秋摘（third flush），以春摘質素最高，店家只用春摘，茶味細膩，散發淡淡麝香葡萄味。另有日本宇治薄茶（最高級別 Ceremonial Grade Matcha）、韓國的意想洋甘菊花茶、斯里蘭卡的銀鏢紅茶、中國雲南的月光白（普洱茶），以及台灣的夕陽紅（紅烏龍）。其中意想洋甘菊花茶混合了洋甘菊、白色菊花和千日紅，泡出淡淡粉紅色，茶味溫和，最合女士們的口味。

即磨茶葉冲「拿鐵」 幼滑有趣

另一款茶拿鐵系列，最有趣是用泡意式咖啡（espresso）的方法冲泡茶，現有鐵觀音、普洱、宇治抹茶和焙茶4款口味。當中記者心水為鐵觀音和普洱，侍茶師收到柯打後，即場以咖啡磨豆機把原茶葉磨成茶粉，然後用咖啡機萃取特濃的茶，最後混合豆奶和杏仁奶製成茶拿鐵。一入口，茶不會被奶蓋過，依然保留茶味，茶質幼滑，泡得相當不錯。由於抹茶和焙茶來貨時已是茶粉，因此記者認為要試真茶味，當然選即磨茶粉，感覺較新鮮。

「植物學家」冷泡茶 花冰粒搶鏡

至於冷泡茶共有6款，其中一款名為「植物學家」的茶飲，便以冷泡潮州鳳凰單叢茶配搭紅棗桂圓露，茶香更滋潤，並配用花茶製作的顏色花冰粒，藍色來自蝶豆花，粉紅色來自千日紅，美不勝收。享用時也可按個人喜好加入品牌自家製作的大吉嶺春摘茶蜜，使味道更溫順。茶飲以外，店內不乏以茶入饌的素食和甜點，如茶味鬆餅（scone）、焙茶味巴斯克芝士蛋糕（Basque cheesecake）、自家製紅菜頭班戟配大吉嶺春摘茶蜜等等。行政總廚Atisha Kumar更創作了一款抹茶味噌蕎麥麵，蔬菜味噌湯底加入抹茶粉，散發淡淡茶香，搭配一杯手泡茶或冷泡茶，茶香餘韻縈繞口腔，在這疫情嚴峻的日子，應會感到小確幸吧！

■The Tea Academïcs茶研

地址：中環皇后大道中31號陸海通大廈（LHT Tower）1樓

查詢：3187 7303

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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