「疫」境當前 大人更需要兒童劇

說起兒童劇，可能很多人以為是小朋友表演，或者只適合兒童的舞台劇。然而泰臣一開始就肯定地說，其實兒童劇只是行內方便的說法，今次「一路青空」製作的《捽！捽！捽！神燈大冒險》，就以「聖誕合家歡音樂劇」稱呼。泰臣見過有家長買票，讓工人帶小朋友去看，但他希望家長和小朋友看劇時有共同經歷，看劇後可以互相討論，也是這個時代孩子與大人溝通的機會。

泰臣和《捽！捽！捽！神燈大冒險》監製、「一路青空」行政總監黃懿雯曾經共事過。泰臣說他從前輩甄詠蓓創作兒童劇的手法中獲益良多，她有一個主題但沒有劇本，然後會讓參與的演員共同創作；今次雖有劇本，但兼任編劇和導演的泰臣，在看過演員的創意演繹後也有修改劇本的空間。至於黃懿雯，則為香港以前有過優秀兒童劇製作方法卻沒有傳承下去而甚感可惜，於是決定邀請已參與影視製作及國際級舞台劇表演多年的泰臣，在今次重新參與本地的兒童劇。

在訪問泰臣的過程中，總會聽到很有趣的比喻。例如談到成年人總是有着很大的包袱，有老婆仔女，有間屋，戶口有幾個零。而今次的劇作是一個冒險故事，希望成年人也能尋回那個好奇、願意去探索的狀態；特別是經歷今次的疫情，很多時候我們坐在家中，等，「等運到，等個地方，等個時代變」，好像沒什麼可做，沒能掌握自己的生活，然後他以一句說話回應︰「我都等過六合彩啦，還想等多久呢？」記者曾經上過一些演員訓練，老師說人愈大，就愈會壓抑自己的欲望，做一個演員，卻要有被看見，要對生活有欲望。

將來是由年輕人創造

形容寫劇本的過程，泰臣說其實也是寫給自己看，「好像寫日記，然後最後幾句『摑自己兩巴』」。今次的故事，主角叫小辛巴，爺爺是人人崇拜的冒險家，無所事事的小辛巴也嚮往爺爺的探險生活。意外拿到爺爺的神燈後，小辛巴也進入了3個奇幻故事世界，帶着這些經歷的他會不會成為新一代的冒險家？聽來是用很經典的故事結構，講一個老生常談的故事，但用「孫兒」這個視角，泰臣也想鼓勵這個城市的新一代，無論一個地方以前有多輝煌的成就，將來還是由年輕人創造的。

延後一年 堅持實體演出

他們提到主角小辛巴，也像周星馳電影中的小人物，好像渾渾噩噩，在現實中屢次被打敗，「到最後他得到一些自由，無論是功夫，或信心也好，他得到自由就可以走自己的路」。冒險、成長，以為是沉悶的道理，卻也是他和黃懿雯說這個城市最需要的「正能量」。而其實，給孩子做舞台劇，可能比給大人的劇還要困難，因為「小朋友不給你面子就不給你面子」，孩子的反應比習慣了客氣的大人真實，你做得不夠好，他們投入不到，就會嚷着離開。泰臣說，做了兒童劇多年，覺得孩子能夠理解的事情比大人想像的多，甚至愈來愈多；黃懿雯說香港的孩子早熟，所以他們準備的這齣劇，看得懂的大人，或看得懂的小朋友，能看到弦外之音。

不幸的是，因應第四波疫情來臨，政府收緊防疫措施，主辦方也決定忍痛取消此劇。因為他們預計兩周後措施會延長，一旦下訂做布景很容易會血本無歸，網上演出也難以收支平衡。泰臣覺得這種困在家中、隔離的生活，對小朋友的成長會有很大影響。孩子需要和人的連結，真實與切身的關懷，在這種不正常的狀態下成長，「你可以想像他長大了不懂得跟人接洽，對着你不懂得說話，對着電腦打很多字……做鍵盤詩人、鍵盤演講家」。黃懿雯回想以往做兒童劇演出的經驗，難忘孩子雀躍、投入的樣子，所以只要可以做實體演出，必然會堅持下去，也是決定取消今年演出的其中一個原因。他們暫定把演出延至明年12月，也會繼續排練，也因為時間多了，會花多點時間練歌及做排練工作坊等。

●《捽！捽！捽！神燈大冒險》

網址︰www.the-radiant.com

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪