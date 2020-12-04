沙發薯：Pepe The Frog的前世今生

在meme盛行的網絡年代，版權甚至原創者的定義難有清晰界線，去年成為香港社運吉祥物的青蛙Pepe正是最佳例子。BBC最近在Storyville播出的紀錄片Pepe The Frog: Feels Good Man，便是有關Pepe的網上命途。

喜歡畫畫的人總有一款特定東西無聊時繪畫，有人愛畫靚仔靚女，有人愛畫生果，美國漫畫家Matt Furie則是由細到大也喜歡畫一隻其貌不揚的青蛙，而這青蛙就成為現在全球聞名的Pepe。

2005年Furie的小誌（zine）Playtime是Pepe首次露面的作品，同年的漫畫Boy's Club #1則是Pepe網上成名的原因。Furie在自己的Myspace連載Boy's Club，當時已有一定人氣，而Pepe在漫畫中的口頭禪「Feels Good Man」先成為當年討論區的潮語，然後其圖文meme在網絡上廣泛流傳。最終Pepe在龍蛇混雜的4chan的吹水討論區上正式成為網絡萬能key，被無限二次創作，被改色改樣改表情，不久更被應用到不同場合場景人物身上。

Pepe由誕生到「走紅」的10年原本好好哋，紅到連明星都愛，亦常被選為最熱門meme之一。Pepe命運的轉捩點是在2016年美國大選，主流媒體開始注意到極右組織與其支持者用Pepe為他們的icon，將他變為仇恨代言人，更利用它來為Trump（特朗普）助選；Trump的網絡宣傳部亦擁抱Pepe，令這無辜青蛙在美國左派媒體及圈子裏成為過街老鼠，人見人憎。

4chan的獨男巴打（Anon）最初借用Pepe來撐Trump及極右組織的動機是有爭議的。不過，Pepe在美國成為「仇恨」符號確是千真萬確。Neo-nazi的頭號人物Richard Spencer與一眾極右人物亦紛紛戴上Pepe的襟章。這令原作者Matt Furie十分苦惱，嘗試搞「光復Pepe」等行動，希望重奪Pepe話語權，為其形象洗底，但當然徒勞無功。

同時他與律師團隊合作，希望從版權法角度管控網絡上對Pepe的二次創作，但基本上亦是mission impossible。直至極右政團的喉舌InfoWars公開販賣一張有Pepe的實體海報，Furie才可以真正展開法律行動，成功令海報下架並庭外和解獲得賠償。

香港社運扭轉Pepe命運

Matt Furie亦成功令盜用Pepe來散播仇恨的兒童漫畫下架。不過，網絡上Pepe過億計的meme仍然無王管，極右團體仍然愛用Pepe，而美國左傾的民眾仍然視Pepe為邪惡青蛙。不過，2019年香港反修例運動爆發，示威者在漆黑中找到鮮明的螢火蟲，愛上Pepe那難以形容的弔詭表情及外貌，意外地成為運動的吉祥物。

至今大家對Pepe如何成為香港社運吉祥物的原因仍然沒有共識，但Pepe的故事清楚告訴我們：網絡年代，作者已死，任何創作或符號都有被挪用重新闡釋的可能；世界一日未停，故事一日未完，論述仍然可以有扭轉的一日。一日仍活着，我們仍有望用大眾的力量，改變故事的發展，重新演繹被扭曲的事實。

文：陳Damon（chandamon.com）