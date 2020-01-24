神秘石刻猜謎 華富吃掉「UFO」 41A城巴搭通都市傳說

【1】大坑道上林站

消失的18層地獄

由北角碼頭總站出發，搭至大坑道上林站下車，既欣賞到勵德邨的雙圓筒形建築，亦可參觀活化後改稱「虎豹樂圃」的虎豹別墅。有趣的是昔日公眾口中的參觀虎豹別墅，其實是別墅毗鄰的萬金油花園，園內擺設恐怖的「18層地獄」浮雕、7層白色六角「虎塔」等特色建築，可惜1990年代別墅和萬金油花園範圍被收購，其後花園消失變豪宅。別墅反而被保留活化，去年起開放參觀，公眾才正式踏足這幢融入中式折衷主義和南洋元素的建築物，一睹別墅大廳、主人房、意大利塗漆玻璃窗等。因應疫情，虎豹樂圃暫不對外開放，直至12月15日，參觀前宜先查詢。

從車站對面馬路下山，步行約6分鐘抵大坑浣紗街。相傳當年村民因捕殺蟒蛇招來瘟疫，有村民稱觀音報夢，於中秋節舞火龍可驅走疫情，瘟疫消失後習俗仍被保留至今。而陷於新一波疫情的香港人，沒有「火龍」打救，還是戴口罩加強保護比較實際吧！最近在大坑新村街開店的本地首飾品牌One of a Kind，近期熱賣的是閃石裝飾口罩套（圖），先戴上外科口罩，再戴此口罩套，由$150至$300不等，連劉嘉玲也曾戴過！不妨為沉悶的抗疫生活添一點bling bling趣味。

■One of a Kind

地址：大坑新村街9A

查詢：5488 8013

【2】佛教李嘉誠護理安老院站

衛斯理「誕生」村落

由上林站搭5站至佛教李嘉誠護理安老院站下車，對面有一雜草叢生之地，充滿神秘感的拱形金屬門牌寫着衛斯理村4個大字。倪匡曾在訪問提及乘車經過大坑一帶時，看見衛斯理村的門牌而獲得靈感，將其科幻小說主角定名為衛斯理。小說膾炙人口，卻未能挽救小村被清拆的命運。此村於1955年建成，當時用作安置1953年石硤尾大火的災民，並以18世紀基督教神學家約翰衛斯理（John Wesley）命名，當時有80個平房單位，容納約500人居住，後來在1988年關閉。相鄰的營舍被保留，卻一直空置失修，若書迷想來打卡，拍攝門牌便足夠，不建議進入廢營舍內。

【3】黃竹坑老人服務綜合大樓站

香港村遇上史前「鳥獸」

黃竹坑隱藏神秘史前石刻！從安老院站上車，20多分鐘後來到黃竹坑老人服務綜合大樓站，徒步至港大同學會書院，旁邊有一條樓梯，沿指示行5分鐘便看到黃竹坑石刻。它是本港9處法定古蹟石刻之一，推斷約有3000年歷史。香港大部分古蹟石刻在海濱發現，黃竹坑石刻卻位於內陸小溪旁，實屬罕見。石上有3組明顯的回旋紋，狀似動物的眼睛。紋飾與青銅時代陶器和青銅器的紋飾相似，有象徵雲等大自然力量，亦有像鳥獸的抽象圖案，可能代表先民崇拜的神祇。石刻附近古時有條香港村，於1550年建立，1759年改名香港圍，1860年香港圍向東擴展，稱之新圍，著名人物周壽臣便於新圍長大。香港重光後，香港圍改名黃竹坑舊圍，新圍稱為黃竹坑新圍。現時新圍保留建於1890年代的村屋黃竹坑新圍10號舊民居，展示香港百年前建築風格，已被評為二級歷史建築，周末開放給公眾參觀。因應疫情，出發前宜先向古物古蹟辦事處查詢開放時間。

查詢：2208 4400

【4】華富商場站

摩天大樓下見天然瀑布

華富邨的都市傳說多多，例如隱藏的瀑布秘景！參觀新圍後可至黃竹坑道的黃竹坑體育館站上車，約20分鐘來到華富商場站，經瀑布灣公園前往瀑布灣，欣賞市區難得一見的天然瀑布。瀑布旁有一間廢屋，是英軍在日佔前興建的海岸碉堡或觀測站，如今殘破不堪。原址曾是日治時期雞籠灣的位置，據指，二戰期間，於英軍服役的香港華人、香港退伍軍人聯會前會長蔡彼得，曾與隊友在雞籠灣炮台擊落一架日軍飛機。香港光復後，蔡彼得輾轉搬進華富邨，至今年8月逝世。

Nicky分享，華富邨轟動的都市傳說，還有1980年代居民目擊UFO事件，但難以考證真偽，至今仍是謎團。不過，大家可以跟邨民前往開業40多年的麗絲快餐店，點一份飛碟下午茶餐，有芝士火腿番茄飛碟三文治加飲品，送啫喱或布甸（送完即止）。邨內超過50年歷史的銀都冰室同樣深受邨民愛戴，王牌包括滑溜香濃的奶茶、焗叉燒、炸雞髀，以及紅豆冰系列。

■麗絲快餐店

地址：香港仔華富（二）邨商場6樓17至18號舖

查詢：2550 4914

■銀都冰室

地址：香港仔華富（一）邨華光樓707至708號舖

查詢：2551 0388

■趣看傳說：探古勾起歷史興趣

為了追溯都市傳說背後的史實及真相，這次請來《香港探古》歷史專頁提供意見。版主Nicky（圖）不時通過探索傳說等昔日資料和親身考察，還原某地方歷史和了解城市變遷史。他分享41A線途經的都市傳說，例如北角的猛鬼故事「七姊妹」隱藏了北角的原名「七姊妹角」，虎豹別墅的虎塔曾傳太多人自殺而禁止人進塔，香港早於明朝時已有「香港村」，衛斯理原來真有其人等。Nicky認為都市傳說富趣味和警世元素，勾起公眾探索和了解歷史，但流傳時也容易被加鹽加醋，變質多個版本，要認真蒐集資料，甚至親身到實地考察才能知道背後真相。

■41A

班次：15至30分鐘一班，「新巴城巴」手機應用程式提供巴士抵達時間

全程車費：$7.4

車程：全程約60分鐘

路線：來往北角碼頭至華富（中）

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

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