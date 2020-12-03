熒光「流蘇」巧妙碰撞 優雅中顯野性氣質

身為80後的Daniel，也是streetwear文化下成長的一群，他很清楚知道，要在眾多潮流時尚品牌中突圍而出，必先建立一套辨識度高的獨特個性。因此正當不同時裝品牌大玩logo之時，他採用強調形狀曲線的建築式美學，結合品牌皮具世家的優勢，設計出的成品毋須任何搶眼標誌，都能叫人一眼認出是BV。雖然這種低調內斂、簡潔有力的風格，常被人把他與Phoebe Philo筆下的Old Celine混為一談，但比起Phoebe主打的幹練女強人風格，New Bottega那種帶點high street活力的中性normcore，更叫時下年輕世代客群買帳。

鮮黃 奇異果綠 桃紅 大地色貫穿造型

如今季女裝系列，有別於過往大量的沉黑主調，Daniel採用鮮黃、奇異果綠、桃紅、大地色貫穿造型，各種亮眼色系的激烈碰撞，令整體氣場充滿新鮮的前衛氣息。剪裁洗練利落的貼身長裙，分別以亮珠片和針織兩種材質演繹，奢華與樸實的面料，均展現出性感高貴；而「流蘇」也是今季重點，它融入在針織裙、毛毛大衣的下襬，伴隨模特兒的姿態舞動變化，頓時為溫文儒雅的裝束增添幾分girlboss風範。

至於大家最關心的是Daniel今季又創製了什麼手袋大作？外形呈旋扭式蝴蝶結的Crisscross手提袋，採用品牌經典的Intrecciato編織皮革設計，且以雙面皮革製成，即手袋由內到外均是皮革面料，格調簡約高貴，與The Pouch的魅力不相伯仲，最重要是它質感輕巧纖薄，實用之餘亦能輕易為日常裝扮增添時尚感，有望成為下一個爆紅袋款。加入了流蘇的Fringe Crisscross，細長柔軟的條狀皮革猶如瀑布般，效果高調誇張；而另一款糖果色的硬殼Whirl clutch，同樣以紐結設計為主，搭配高貴修長的連身裙造型，趣味十足。

細長柔軟條狀皮革如瀑布

但要數系列中最引發話題的，絕對非一雙前衛感滿分的皮靴Lean Boots莫屬。Lean Boots採用天然小牛皮和具彈性的小羊皮製成，過膝長靴以外還有短跟踝靴（Chelsea boots）設計，靴身猶如手套般緊貼雙腿，線條流暢性感，再配上窄長的方形鞋頭和雙層鞋底，硬朗堅挺的輪廓，更加強延伸腿部線條的視覺效果，甫於時裝展露面後，便一直被各方時裝編輯大力推薦。

綜觀而言，系列中各種亮眼元素的巧妙碰撞，形成野性鋒芒的獨特風格，加上美觀與舒適之間的平衡拿揑，相當符合時代都市女性的著裝理念，證明Daniel今次的作品，依然不負大眾所望。

查詢：Bottega Veneta 2973 0882（Landmark店）

文：康詠然

模特兒：Tanya M（A1M Management）

化妝及髮型：Joshi Fu

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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