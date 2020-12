東西藝術家發功 游走都市太空 玩創經典手袋

Dior Lady Art企劃曾邀請不同藝術家各自演繹品牌經典袋款Lady Dior,前4回不乏令人留下深刻印象的作品,也數不清有多少個參與過的藝術家,他們也許不為一般人熟悉,卻因得到Dior的加持而擴大自己在時尚圈,以至普羅大衆中的知名度,他們同時以各自獨有的藝術創作為Lady Dior手袋加持,各取所需。今次共有10組藝術家參與Dior Lady Art #5,包括來自美國、法國等盛產藝術家的國度,也有來自中國、俄羅斯及印度等大國,以及不為香港人熟悉的馬達加斯加和非洲大陸,陣容來自大半個地球,為Lady Dior手袋注入多元的異國風尚。

皮革「千層酥」 呈現脈動韻律

藝術家Joël Andrianomearisoa來自馬達加斯加首都安塔那那利佛,游走於巴黎藝壇。Joël喜以碎紙、布料或膠片等為素材,營造抽象而具密集豐富質感的作品,靈感則源自都市的每一個細節,包括各種聲音、氣味、質感、生物以至建築。今次他以「Take me to the end of all loves」來塑造Lady Dior手袋,手袋表面以猶如千層酥的黑色皮革裝飾,呈現心跳般的脈動韻律。另一個版本則用上黑色拉希米爾絲綢(radzimir),同樣表現出充滿神秘感的都市神韻。

Judy Chicago是女權主義藝術的創始人之一,生於美國芝加哥一個左翼猶太家庭的她,堅持通過創作與研究工作,反抗傳統父權思想。Judy的代表作是色彩濃艷的抽象子宮圖案,螺旋形和貝殼狀線條更是喚起女性力量的象徵。在企劃中,她替Lady Dior換上迷人的珍珠色、金屬光澤或幻彩效果的螺旋圖案外衣,光彩耀眼。Judy與Dior的創意總監Maria Grazia Chiuri惺惺相惜,今次是繼2020春夏高級訂製系列後再度與品牌合作。

外星「鵝蛋」 演繹未來世界

另一個女性藝術家Gisela Colón則有完全不一樣的創作風格。她深受生命力、宇宙能量和星系的啟發,構建了一個獨特的藝術語言,作品喜歡採用航空航天工業創新材料,具有隨光線變化形成的反射效果。她演繹的Lady Dior充滿未來感,Stardust和Amazonia的袋身,中央均有顆如外星異物的鵝蛋形光滑雕塑,透出點點宇宙的神奇奧秘。

藝術組合Recycle Group是由Andrey Blokhin和Georgy Kuznetsov組成,兩人自幼一起長大,從小深受藝術薰陶。作品通過潛意識信息對未來的矛盾本質提出質疑,他們把波浪和旋渦效果重新塑造出Lady Dior手袋上的經典藤格紋圖案,連帶扣於手抽的DIOR字樣金屬掛飾也隨着扭曲變形,製造疑幻疑真的超現實效果之餘,亦盡顯品牌超卓的皮革工藝。

中國藝術家宋冬一直都以「窗」為個人的創作題材,在今次企劃把這個獨有的風格注入Lady Dior手袋上。出生於中國文化大革命時期的宋冬,受着單一的控制教育,令他對可以「自由表達」的繪畫產生濃厚的興趣。到他成長的1980年代,中國正值改革開放,「窗」對他來說就是「自由」、「開放」的象徵。他稱自己創作的Lady Dior為「窗包」,並解釋:「『窗包』把它所在的世界裝在了它之外,並與手袋內的世界共存共生。」甚具艱澀難明的哲學寓意。

其餘5名藝術家分別是成長於英國,現已移居至故鄉印度的Bharti Kher,她把印度婦女前額的眉心紅點(Bindi)繡滿Lady Dior上,探討身分和文化議題。法國/瑞士籍藝術家Mai-Thu Perret深受包浩斯風格、舞蹈、密宗瑜伽及文學現代主義所影響,她特別從19世紀德國幼兒園實施的一種教育方法中汲取靈感,創造了一套以抽象符號組成的神秘字母,以Lady Dior為媒介來反省時尚詞彙及商標的象徵意義。居於南非的藝術家Chris Soal,常以廢棄物為素材來諷刺消費主義,他創作的其中一個Lady Dior,表面遍佈對接的瓶蓋,但由於色彩絢麗而沒有半點違和感,DIOR吊飾的O字變成一個開瓶器,幽默貼切。法國女畫家Claire Tabouret則簡單以Lady Dior為空白畫布,把自己顏色烈艷、筆觸狂放的畫作移到手袋上。最後一個藝術家Olga Titus因祖父母來自印度及馬來西亞,作品風格兼容並蓄,她以世界各地的面譜、細膩的刺繡及串珠,為Lady Dior添上精彩的異國風尚。

每次Dior Lady Art企劃固然令人目不暇給,但Dior創意總監Maria Grazia Chiuri的每個新Lady Dior系列也愈來愈精雕細琢,以最新的2021度假系列為例,就推出了3個全新Lady Dior系列,分別是有迷幻紮染效果的Tie-Dye Creations、圖案曼妙的Dior in light,以及由阿根廷傳統馬鞍裝飾工藝變奏而成的Lady Dior in Sculpted Leather,絕對不讓藝術家的聯乘系列專美。

