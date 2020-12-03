賞花觀葉 認識山茶屬家族

大苞山茶（Camellia granthamiana Sealy）

花開大如手掌

又叫葛量洪茶，屬於喬木，最高能長到8米。大苞山茶於1955年在大帽山首次發現，它開的花直徑有10至14厘米，比成人的手掌還要大，為山茶屬植物之冠。它結的蒴果猶如圓球，直徑有4至6厘米。

觀賞地點：

城門標本林、香港濕地公園、大帽山、馬鞍山、中文大學未圓湖獅子亭旁

紅皮糙果茶（Camellia crapnelliana Tutch.）

橙紅樹皮搶眼

屬於小喬木，一般高5至7米，1903年由前林務監督Tutcher在香港柏架山首度發現。它的特點在於橙紅色的樹皮（圖A）。雖然花的直徑才7至10厘米，但結的蒴果是本地山茶屬植物中最大，直徑可達10厘米。

觀賞地點：

香港濕地公園、城門標本林、中文大學未圓湖獅子亭旁、馬鞍山、柏架山

香港茶（Camellia hongkongensis Seem.）

葉形修長如劍

屬於常綠喬木或灌木，可高達9米，1849年於扯旗山（今稱太平山）首次發現。香港茶的葉子呈深綠色，葉形比起其他山茶屬植物更為修長，有如長劍。另外它也是本地山茶屬植物中唯一開紅花的。

觀賞地點：

山頂公園、城門標本林、大潭家樂徑、中文大學未圓湖獅子亭旁

山茶（Camellia japonica L.）

能抵風雪煎熬

灌木或喬木，可高達9米。山茶的科學名有Japonica，但此品種非日本獨有，在中國分佈於山東、四川等地。山茶能熬過低溫寒雪，並在春天時燦爛盛放，因其高潔形象，成為中國畫和詩詞中常見題材。如今山茶經過人工培育，在顏色、花瓣數量上有各種變化，具有很高的觀賞價值。

觀賞地點：

香港動植物公園茶花園、城門標本林、中文大學未圓湖獅子亭旁