賞花觀葉 認識山茶屬家族

【明報專訊】根據漁農自然護理署發布的《香港的野生茶花》資料顯示，山茶屬（Camella）植物全世界約有280種，分佈於亞洲熱帶和亞熱帶地區，香港野生山茶屬植物共有10種及1變種，花期大多集中在冬、春兩季。部分山茶屬植物具經濟價值，例如茶的葉子可製成飲品；油茶等植物的種子可提煉為食油或工業用油原料；茶花有不同的人工培育方法，觀賞價值高，廣受人們歡迎。
大苞山茶（Camellia granthamiana Sealy）
花開大如手掌
又叫葛量洪茶，屬於喬木，最高能長到8米。大苞山茶於1955年在大帽山首次發現，它開的花直徑有10至14厘米，比成人的手掌還要大，為山茶屬植物之冠。它結的蒴果猶如圓球，直徑有4至6厘米。
觀賞地點：
城門標本林、香港濕地公園、大帽山、馬鞍山、中文大學未圓湖獅子亭旁
紅皮糙果茶（Camellia crapnelliana Tutch.）
橙紅樹皮搶眼
屬於小喬木，一般高5至7米，1903年由前林務監督Tutcher在香港柏架山首度發現。它的特點在於橙紅色的樹皮（圖A）。雖然花的直徑才7至10厘米，但結的蒴果是本地山茶屬植物中最大，直徑可達10厘米。
觀賞地點：
香港濕地公園、城門標本林、中文大學未圓湖獅子亭旁、馬鞍山、柏架山
香港茶（Camellia hongkongensis Seem.）
葉形修長如劍
屬於常綠喬木或灌木，可高達9米，1849年於扯旗山（今稱太平山）首次發現。香港茶的葉子呈深綠色，葉形比起其他山茶屬植物更為修長，有如長劍。另外它也是本地山茶屬植物中唯一開紅花的。
觀賞地點：
山頂公園、城門標本林、大潭家樂徑、中文大學未圓湖獅子亭旁
山茶（Camellia japonica L.）
能抵風雪煎熬
灌木或喬木，可高達9米。山茶的科學名有Japonica，但此品種非日本獨有，在中國分佈於山東、四川等地。山茶能熬過低溫寒雪，並在春天時燦爛盛放，因其高潔形象，成為中國畫和詩詞中常見題材。如今山茶經過人工培育，在顏色、花瓣數量上有各種變化，具有很高的觀賞價值。
觀賞地點：
香港動植物公園茶花園、城門標本林、中文大學未圓湖獅子亭旁